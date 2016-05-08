استشهاد نامه ۳۳۰ ساله در سمنان مرمت شد

سروش هاشمي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مرمت استشهاد نامه ۳۳۰ ساله در سمنان اظهار داشت: اين استشهاد نامه در سال ۱۰۵۶ ه. ق و در خصوص برخورداري موقوف عليهمي از منافع مزرعه اي در ركن آباد سمنان نوشته شده است.

وي گفت: در اين استشهاد نامه ۲۵ نفر از بزرگان شهر سمنان در قرن يازدهم در رابطه با نحوه تقسيم سهم يك مزرعه نظر خود را اعلام كرده اند.

مسئول موزه‌هاي اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان افزود: استمرار سنت وقف در خصوص بهره برداري موقوف عليهم از منافع مزرعه ركن آباد حاصل نظرات بزرگان شهر در اين استشهاد نامه است.

هاشمي گفت: اين سند به طور اماني و توسط يكي از مجموعه داران سمنان براي مرمت تحويل كارشناس اداره كل شد.

مسئول واحد حفاظت و مرمت اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان نيز در رابطه با مراحل مرمت اين طومار به خبرنگار مهر گفت: مستند نگاری و آسیب‌شناسی و ثبت آسیب‌های وارده، پاکسازی به روش مکانیکی، باز کردن مرمت‌های قدیمی و استحکام ‌بخشی با كاغذ مخصوص مرمت از جمله فعاليت‌هاي انجام شده براي مرمت اين طومار است.

راضيه طاهري افزود: از ديگر اقدامات انجام شده براي مرمت اين طومار، وصالی پارگی‌ها با استفاده از چسب و کاغذ مخصوص، انتخاب کاغذ مناسب براي رنگ کردن با استفاده از مواد رنگینه گیاهی، پر کردن کمبودهای سند و پرس نهایی است.