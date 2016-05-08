فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۹۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دروس عمومی و دروس تخصصی گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی به تفکیک اعلام شده است.
دروس عمومی
|
نام درس
|
نام کتاب در سالی ـ واحدی
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- زبان و ادبیات فارسی
|
ادبیات فارسی (۲)
|
۱/۲۲۰
|
دوم
|
۹۲
|
کلیه رشته ها
|
ادبیات فارسی (۳)
|
۱/۲۴۹
|
سوم
|
۹۳
|
کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی
|
زبان و ادبیات فارسی عمومی
|
۱/۲۸۳
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
کلیه رشته ها
|
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
|
۲/۲۴۹
|
سوم
|
۹۳
|
مخصوص علوم انسانی
|
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
|
۴/۲۴۹
|
سوم
|
۹۳
|
مخصوص علوم انسانی
|
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
|
۳/۲۴۹
|
سوم
|
۹۳
|
کلیه رشته ها )غیر از علوم انسانی(
|
۲- عربی
|
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
|
۱/۲۲۴
|
دوم
|
۹۲
|
کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی)
|
عربی ۲ ( علوم انسانی)
|
۲/۲۲۴
|
دوم
|
۹۲
|
مخصوص علوم انسانی
|
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
|
۱/۲۵۴
|
سوم
|
۹۳
|
کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی)
|
عربی ۳ (علوم انسانی)
|
۲/۲۵۴
|
سوم
|
۹۳
|
مخصوص علوم انسانی
|
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
|
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
|
۲۲۲
|
دوم
|
۹۲
|
کلیه رشته ها
|
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
|
۲۵۱
|
سوم
|
۹۳
|
کلیه رشته ها
|
معارف اسلامی (دین و زندگی)
|
۱/۲۸۵
|
پیشدانشگاهی
|
۹۴
|
کلیه رشته ها
|
۴- زبان انگلیسی
|
انگلیسی ۳
|
۱/۲۵۲
|
سوم
|
۹۳
|
کلیه رشته ها
|
انگلیسی ۱ و ۲
|
۱/۲۸۴
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
کلیه رشته ها
دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
|
نام درس
|
نام کتاب در سالی ـ واحدی
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- ریاضیات
|
هندسه ۱
|
۲/۲۳۳
|
دوم
|
۹۲
|
|
آمار و مدلسازی
|
۳/۲۳۴
|
دوم
|
۹۲
|
هندسه ۲
|
۴/۲۵۸
|
سوم
|
۹۳
|
ریاضیات ۲
|
۲/۲۳۴
|
دوم
|
۹۲
|
حسابان
|
۱/۲۵۸
|
سوم
|
۹۳
|
جبر و احتمال
|
۲/۲۵۸
|
سوم
|
۹۳
|
هندسه تحلیلی و جبر خطی
|
۱/۲۹۴
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
حساب دیفرانسیل و انتگرال
|
۱/۲۹۵
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
ریاضیات گسسته
|
۱/۲۹۶
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۲- فیزیک
|
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
|
۲/۲۰۶
|
اول
|
۹۱
|
|
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
|
۲/۲۲۶
|
دوم
|
۹۲
|
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
|
۴/۲۵۶
|
سوم
|
۹۳
|
فیزیک (ویژه ریاضی)
|
۲/۲۹۳
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۳- شیمی
|
شیمی ۲ و آزمایشگاه
|
۱/۲۲۷
|
دوم
|
۹۲
|
|
شیمی ۳ و آزمایشگاه
|
۱/۲۵۷
|
سوم
|
۹۳
|
شیمی
|
۱/۲۸۹
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
|
نام درس
|
نام کتاب در سالی ـ واحدی
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- زمینشناسی
|
زمین شناسی
|
۱/۲۶۲
|
سوم
|
۹۳
|
|
علوم زمین
|
۱/۲۹۱
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۲- ریاضیات
|
هندسه ۱
|
۲/۲۳۳
|
دوم
|
۹۲
|
|
ریاضیات ۲
|
۲/۲۳۴
|
دوم
|
۹۲
|
آمار و مدلسازی
|
۵/۲۵۸
|
سوم
|
۹۳
|
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
|
۳/۲۵۸
|
سوم
|
۹۳
|
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
|
۱/۲۹۲
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۳- زیست شناسی
|
زیست شناسی و آزمایشگاه ۱
|
۱/۲۳۱
|
دوم
|
۹۲
|
|
زیست شناسی و آزمایشگاه ۲
|
۱/۲۶۱
|
سوم
|
۹۳
|
زیست شناسی
|
۲/۲۹۰
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۴- فیزیک
|
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
|
۲/۲۰۶
|
اول
|
۹۱
|
|
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
|
۲/۲۲۶
|
دوم
|
۹۲
|
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
|
۳/۲۵۶
|
سوم
|
۹۳
|
فیزیک (علوم تجربی)
|
۱/۲۸۸
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۵- شیمی
|
شیمی ۲ و آزمایشگاه
|
۱/۲۲۷
|
دوم
|
۹۲
|
|
شیمی ۳ و آزمایشگاه
|
۱/۲۵۷
|
سوم
|
۹۳
|
شیمی
|
۱/۲۸۹
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
|
نام درس
|
نام کتاب در سالی ـ واحدی
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- ریاضیات
|
ریاضیات ۱
|
۱/۲۱۱
|
اول
|
۹۱
|
|
آمار و مدلسازی
|
۳/۲۳۴
|
دوم
|
۹۲
|
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)
|
۶/۲۵۸
|
سوم
|
۹۳
|
ریاضی پایه
|
۲/۲۹۲
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۲- اقتصاد
|
اقتصاد
|
۱/۲۴۰
|
دوم
|
۹۲
|
|
۳- زبان و ادبیات فارسی
|
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
|
۱/۲۴۶
|
دوم
|
۹۲
|
|
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
|
۱/۲۷۶
|
سوم
|
۹۳
|
آرایههای ادبی
|
۱/۲۸۰
|
سوم
|
۹۳
|
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
|
۴/۲۸۳
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۴- زبان عربی
|
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
|
۲/۲۲۴
|
دوم
|
۹۲
|
|
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
|
۲/۲۵۴
|
سوم
|
۹۳
|
عربی
|
۱/۳۱۶
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۵- تاریخ
|
تاریخ ایران و جهان ۱
|
۴/۲۳۵
|
دوم
|
۹۲
|
|
تاریخ ایران و جهان ۲
|
۳/۲۷۱
|
سوم
|
۹۳
|
تاریخ شناسی
|
۱/۳۰۲
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۶- جغرافیا
|
جغرافیای ۱
|
۲/۲۲۵
|
دوم
|
۹۲
|
|
جغرافیای ۲
|
۴/۲۷۱
|
سوم
|
۹۳
|
جغرافیا
|
۲/۲۹۷
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۷- علوم اجتماعی
|
جامعه شناسی ۱
|
۱/۲۴۳
|
دوم
|
۹۲
|
|
جامعه شناسی ۲
|
۱/۲۸۱
|
سوم
|
۹۳
|
علوم اجتماعی (جامعهشناسی نظام جهانی)
|
۱/۳۰۰
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۸- فلسفه
|
فلسفه
|
۱/۲۷۷
|
سوم
|
۹۳
|
|
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
|
۱/۳۱۷
|
پیش دانشگاهی
|
۹۴
|
۹- منطق
|
منطق
|
۲۷۷
|
سوم
|
۹۳
|
|
۱۰- روانشناسی
|
روانشناسی
|
۱/۲۶۸
|
سوم
|
۹۳
