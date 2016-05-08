فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۹۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دروس عمومی و دروس تخصصی گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی به تفکیک اعلام شده است.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (۲) ۱/۲۲۰ دوم ۹۲ کلیه رشته ها ادبیات فارسی (۳) ۱/۲۴۹ سوم ۹۳ کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی عمومی ۱/۲۸۳ پیش دانشگاهی ۹۴ کلیه رشته ها ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی) ۲/۲۴۹ سوم ۹۳ مخصوص علوم انسانی زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی) ۴/۲۴۹ سوم ۹۳ مخصوص علوم انسانی زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی) ۳/۲۴۹ سوم ۹۳ کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی( ۲- عربی عربی ۲ (غیر از علوم انسانی) ۱/۲۲۴ دوم ۹۲ کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی) عربی ۲ ( علوم انسانی) ۲/۲۲۴ دوم ۹۲ مخصوص علوم انسانی عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی) ۱/۲۵۴ سوم ۹۳ کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی) عربی ۳ (علوم انسانی) ۲/۲۵۴ سوم ۹۳ مخصوص علوم انسانی ۳- فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی) ۲۲۲ دوم ۹۲ کلیه رشته­ ها قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی) ۲۵۱ سوم ۹۳ کلیه رشته ­ها معارف اسلامی (دین و زندگی) ۱/۲۸۵ پیش­دانشگاهی ۹۴ کلیه رشته ­ها ۴- زبان انگلیسی انگلیسی ۳ ۱/۲۵۲ سوم ۹۳ کلیه رشته ­ها انگلیسی ۱ و ۲ ۱/۲۸۴ پیش دانشگاهی ۹۴ کلیه رشته­ ها

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- ریاضیات هندسه ۱ ۲/۲۳۳ دوم ۹۲ آمار و مدلسازی ۳/۲۳۴ دوم ۹۲ هندسه ۲ ۴/۲۵۸ سوم ۹۳ ریاضیات ۲ ۲/۲۳۴ دوم ۹۲ حسابان ۱/۲۵۸ سوم ۹۳ جبر و احتمال ۲/۲۵۸ سوم ۹۳ هندسه تحلیلی و جبر خطی ۱/۲۹۴ پیش دانشگاهی ۹۴ حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱/۲۹۵ پیش دانشگاهی ۹۴ ریاضیات گسسته ۱/۲۹۶ پیش دانشگاهی ۹۴ ۲- فیزیک فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۱ فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۲ فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) ۴/۲۵۶ سوم ۹۳ فیزیک (ویژه ریاضی) ۲/۲۹۳ پیش دانشگاهی ۹۴ ۳- شیمی شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۲ شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۳ شیمی ۱/۲۸۹ پیش دانشگاهی ۹۴

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- زمین­شناسی زمین شناسی ۱/۲۶۲ سوم ۹۳ علوم زمین ۱/۲۹۱ پیش دانشگاهی ۹۴ ۲- ریاضیات هندسه ۱ ۲/۲۳۳ دوم ۹۲ ریاضیات ۲ ۲/۲۳۴ دوم ۹۲ آمار و مدلسازی ۵/۲۵۸ سوم ۹۳ ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی) ۳/۲۵۸ سوم ۹۳ ریاضیات عمومی ۱ و ۲ ۱/۲۹۲ پیش دانشگاهی ۹۴ ۳- زیست شناسی زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱ ۱/۲۳۱ دوم ۹۲ زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۲ ۱/۲۶۱ سوم ۹۳ زیست­ شناسی ۲/۲۹۰ پیش دانشگاهی ۹۴ ۴- فیزیک فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۱ فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۲ فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی) ۳/۲۵۶ سوم ۹۳ فیزیک (علوم تجربی) ۱/۲۸۸ پیش دانشگاهی ۹۴ ۵- شیمی شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۲ شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۳ شیمی ۱/۲۸۹ پیش­ دانشگاهی ۹۴

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی