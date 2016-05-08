۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۰۸

از سوی سازمان سنجش؛

فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۹۵ اعلام شد

سازمان سنجش و آموزش کشور فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دروس عمومی و دروس تخصصی گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی به تفکیک اعلام شده است.

دروس عمومی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۲
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۳
کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش دانشگاهی
۹۴
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۳
کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۲
کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۲
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۳
کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۲
کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۳
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۴
کلیه رشته ­ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۳
کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش دانشگاهی
۹۴
کلیه رشته­ ها

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۲
 
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۲
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۹۳
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۲
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۹۳
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۹۳
هندسه تحلیلی و جبر خطی
۱/۲۹۴
پیش دانشگاهی
۹۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال
۱/۲۹۵
پیش دانشگاهی
۹۴
ریاضیات گسسته
۱/۲۹۶
پیش دانشگاهی
۹۴
۲- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۱
 
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۲
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
۴/۲۵۶
سوم
۹۳
فیزیک (ویژه ریاضی)
۲/۲۹۳
پیش دانشگاهی
۹۴
۳- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۲
 
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۳
شیمی
۱/۲۸۹
پیش دانشگاهی
۹۴

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۱/۲۶۲
سوم
۹۳
 
علوم زمین
۱/۲۹۱
پیش دانشگاهی
۹۴
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۲
 
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۲
آمار و مدلسازی
۵/۲۵۸
سوم
۹۳
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۳/۲۵۸
سوم
۹۳
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پیش دانشگاهی
۹۴
۳- زیست شناسی
زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۲
 
زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۳
زیست­ شناسی
۲/۲۹۰
پیش دانشگاهی
۹۴
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۱
 
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۲
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۹۳
فیزیک (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش دانشگاهی
۹۴
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۲
 
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۳
شیمی
۱/۲۸۹
پیش­ دانشگاهی
۹۴

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۱
 
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۲
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)
۶/۲۵۸
سوم
۹۳
ریاضی پایه
۲/۲۹۲
پیش دانشگاهی
۹۴
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۲
 
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۲
 
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۳
آرایه­های ادبی
۱/۲۸۰
سوم
۹۳
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
۴/۲۸۳
پیش دانشگاهی
۹۴
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۲
 
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۳
عربی
۱/۳۱۶
پیش دانشگاهی
۹۴
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۲
 
تاریخ ایران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۳
تاریخ شناسی
۱/۳۰۲
پیش دانشگاهی
۹۴
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۲
 
جغرافیای ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۳
جغرافیا
۲/۲۹۷
پیش دانشگاهی
۹۴
۷- علوم اجتماعی
جامعه­ شناسی ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۲
 
جامعه شناسی ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۳
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)
۱/۳۰۰
پیش دانشگاهی
۹۴
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۳
 
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 
۱/۳۱۷
پیش دانشگاهی
۹۴
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۳
 
۱۰- روان­شناسی
روان­شناسی
۱/۲۶۸
سوم
۹۳
زهره بال

