۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

دبیر هیئت تیراندازی قم در گفتگو با مهر خبر داد:

عنوان سوم تیرانداز قمی در مسابقات آزاد کشور

قم - دبیر هیئت تیراندازی استان قم از عنوان سوم تیرانداز قمی در مسابقات تیراندازی آزاد مردان کشور و قرار گرفتن در جمع ستارگان تیراندازی ایران خبر داد.

محمدجواد متقیان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های تیراندازی آزاد مردان کشور روز شنبه در تهران به پایان رسید و تیم تیراندازی استان قم که با ۵ تیرانداز زن و یک تیرانداز مرد در این مسابقات شرکت کرده بود توانست توسط تنها تیرانداز خود در بخش مردان مدال کسب کند.

وی افزود: هادی غرباقی تیرانداز جوان و لیگ برتری قم تنها نماینده استان در مسابقات بخش مردان بود که موفق شد در رقابت‌های آزاد کشور در رقابت‌ها با برترین‌های ایران و نفرات ملی پوش، به مقام سوم و مدال برنز این مسابقات دست پیدا کند.

دبیر هیئت تیراندازی استان قم گفت: غرباقی سال گذشته در مسابقات آزاد زمستانه کشور هم روی سکو قرار گرفته بود و با درخشش دوباره در مسابقات آزاد کشور نشان داد که شایستگی حضور در تیم ملی را به عنوان یک چهره مستعد دارا است.

متقیان‌نژاد بیان داشت: این تیرانداز جوان در لیگ بر‌تر تیراندازی کشور در تیم مقاومت تهران عضویت دارد و امسال نیز با توجه با باقی بودن مدت قراردادش با تیم مقاومت برای این تیم در لیگ بر‌تر شلیک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: تیراندازان قم در بخش بانوان نیز در این مسابقات حضور داشتند و گرچه موفق به کسب عنوان قابل توجه و حضور بر روی سکو نشدند اما سهمیه مسابقات قهرمانی کشور را به دست آوردند.

دبیر هیئت تیراندازی استان قم تصریح کرد: مشکل سالن تیراندازی قم به طور موقت حل شده و تیراندازان ما می‌توانند از این پس تمرینات خود را به صورت معمول برگزار کنند اما تکلیف سالن شهید زین الدین هنوز مشخص نیست و این سالن تخصصی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

