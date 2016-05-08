هر شش وزنه بردار ایران در پارالمپیک ریو مدال می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا حسینی در گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک به پیگیری تمرینات ملی پوشان پارالمپیکی وزنه برداری در رشت اشاره کرد و اظهار داشت: این دومین مرحله اردوی آماده سازی ملی پوشان در سال جاری به حساب می آید که از ۱۰ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۲۴ این ماه هم ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هر ۶ وزنه بردار پارالمپیکی ایران در این اردوی آماده سازی حضور دارند، خاطرنشان کرد: ملی پوشان وزنه برداری به شدت و با جدیت بالا پیگیر تمریناتشان هستند تا هر چه به زمان بازی های پارالمپیک نزدیک تر می شوند، به میزان آمادگی بالا و بهتری هم دست پیدا کنند. وزنه برداران طبق برنامه ماهانه یک مرحله اردوی دو هفته ای خواهند داشت که البته از این به بعد زمان ۱۴ روزه اردوها به تدریج بیشتر خواهد شد.

رئیس انجمن وزنه برداری با تاکید بر اینکه وزنه برداری تنها رشته ای است که سهمیه های پارالمپیکی آن به ورزشکار داده می شود، تصریح کرد: به همین دلیل برای ما خیلی مهم است که وزنه برداران با صحت و سلامت کامل تمرینات خود را تا زمان اعزام به ریو دنبال کنند چون اگر خدای نکرده در این میان یکی از آنها متحمل آسیبی بشود نمی توانیم فرد دیگری را جایگزین وی کنیم.

حسینی همچنین به پیگیری اردوهای تمرینی وزنه برداران پارالمپیکی به صورت داخلی اشاره کرد و یادآور شد: برای ملی پوشان اردوی برون مرزی در نظر نگرفته ایم. در واقع چون سهمیه های پارالمپیکی وزنه برداری سال گذشته قطعی شد، امسال مسابقاتی زیر نظر مستقیم IPC برگزار نمی شود. شاید هم مسابقاتی باشد که به صورت منطقه ای و بین المللی برگزار شود اما حضور در این رقابت ها نمی تواند بار فنی زیادی برای مان داشته باشد به همین دلیل ترجیح دادیم تمام مراحل تمرینی ملی پوشان وزنه برداری تا زمان اعزام به ریو را به صورت داخلی پیش بینی کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با یادآوری اینکه تیم هشت نفره وزنه برداری ایران در بازی های پارالمپیک لندن صاحب ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد و به مقام سوم تیمی دست یافت، گفت: البته برای پارالمپیک ریو برخلاف پارالمپیک لندن ترکیب کامل نخواهیم داشت و فقط با ۶ وزنه بردار در مسابقات حاضر خواهیم شد اما تلاش و هدفمان این است که با این تیم هم نتایج دوره گذشته را تکرار کنیم.

رئیس انجمن وزنه برداری جانبازان و معلولان تاکید کرد: پیش بینی ما این است که توسط نمایندگان خود در هر ۶ وزن اعزامی به پارالمپیک ریو صاحب مدال و سکو شویم. در مورد اینکه چه رنگ مدالی بگیریم، پیش بینی دقیقی نکرده ایم اما به دنبال کسب ۶ مدال هستیم.

حسینی همچنین در مورد وضعیت حریفان وزنه برداران پارالمپیکی ایران در اوزان مختلف گفت: به طور مداوم پیگیر وضعیت آنها از طریق نتایجی که در مسابقات مختلف به دست می آورند، هستیم. البته این را بگویم وزنه برداران همه کشورها مانند وزنه برداران ایران به لحاظ رکورد تا پیش از میادین ریو دست خود را رو نمی کنند. شاید وزنه برداری بتواند وزنه بالای ۳۰۰ کیلوگرم بزند اما تا پیش از پارالمپیک این کار را انجام نمی دهد تا دستش برای رقیبانش رو نشود. بنابراین از حالا نمی توان ارزیابی کاملا دقیقی از وضعیت وزنه برداران کشورهای دیگر داشت با این حال مدام شرایط آنها را رصد می کنیم.

بر پایه این گزارش، حمزه محمدی در وزن ۶۵ کیلوگرم، مجید فرزین در وزن ۸۰ کیلوگرم، حامد صلحی‌پور در وزن ۸۸ کیلوگرم، سامان رضی در وزن ۹۷ کیلوگرم، علی صادق‌زاده در وزن ۱۰۷ کیلوگرم و سیامند رحمان در وزن ۱۰۷+ کیلوگرم ۶ وزنه برداری هستند که سهمیه بازی های پارالمپیک ریو را به دست آورده اند.