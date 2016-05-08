به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی «دیار» که شامل گفتگوهایی با ستارههای سینما، تئاتر، مردان سیاست و اقتصاد است روی دکه رفت.
پرونده ویژه انتخاب رئیس مجلس دهم، ناگفتههای شهرام جزایری از قبل و بعد از زندان، پرونده ویژه پسابرجام، پیش بینی چینش کمیسیونهای اقتصادی مجلس دهم، وقایع نگاری سخنرانی ظریف در موسسه امور بین الملل نیوزلند و گفتگو با بانیان تبلیغات علمی ایران از بخشهای خواندنی این شماره «دیار» است.
این ماهنامه در بخش سینمایی، سراغ ستاره جسور سینمای ایران بهرام رادان رفته است. او در گفتگویی مفصل با «دیار» درباره پرونده بازیگری، نقش آفرینی متفاوتش در دو دهه اخیر و حضورش در عرصههای مد، موسیقی و فعالیتهای اجتماعی و حواشی دنیای بازیگری گفته است.
مصاحبه با رضا کیانیان، آزاده صمدی، علیرضا آقاخانی، رضا صادقی، هادی مرزبان، سیده رباب صدر و ... از بخشهای دیگر سومین شماره «دیار» است.
گفتگوی دو نفره مازیار میری با پانتهآ پناهیها، عکسهای اختصاصی از پشت صحنه سریال شهرزاد، نگاهی به حضور مجدد مجریان غایب در تلویزیون و پروندهای برای فیلم چهل سالگی راننده تاکسی از دیگر مطالب این شماره ماهنامه است.
گزارشی از وگاس، جشنواره کن، تب شجریان، بررسی کنسرتهای خوانندگان ایرانی در خارج کشور، مهاجرت ایرانیان به خارج کشور، مقاصد جدید گردشگری پایتخت و تبدیل جنگلهای سراوان به کوهی از زباله از دیگر بخشهای سومین شماره ماهنامه دیار است.
گزارش تصویری این شماره ماهنامه نیز به روایت تصویری از زندگی خانوادههای جنگ زده خوزستانی در مشهد اختصاص یافته است.
ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دیار به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی احسان دلاویز و سردبیری پیام مومنی منتشر میشود.
