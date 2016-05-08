۳۰ منطقه آلوده در مازندران پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح یکشنبه در نشست سمنهای مردمنهاد شرق مازندران که به میزبانی نکا در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به پیشرفت و توانمندی فناوری اطلاعات در زمان حاضر اظهار داشت: امروزه با روند رو به رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات مرزهای امواج در هم نوردیده شده است بهطوریکه بدون اجازه از صاحبان خانهها وارد حریم شخصیشان میشوند که در این خصوص باید کارشناسانه به موضوع پرداخته شود.
به گفته این مسئول با توجه به اینکه جامعه کنونی با آسیبهای فراوانی از قبیل طلاق، اعتیاد، فساد و دیگر مسائل اجتماعی که بنیان خانوادهها را با خطر روبرو ساخته است سمنها و سازمانهای مردمنهاد جهت برونرفت و آسیبشناسی این موضوع گزینهٔ خوبی هستند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران سمنها و سازمانهای مردمنهاد را ظرفیت بسیار مناسبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی موجود، توسعه زیباییهای اخلاقی، دردمندی دردهای مردم و خیرخواهی قلمداد کرد که باید جهت استفاده هر یک از این ظرفیتها بهرهبرداری مناسبی صورت گیرد.
یونسی افزود: فسادهای اجتماعی در ابعاد کوچک و بزرگ بسته به منطقه جغرافیایی در جامعه وجود دارد لذا در این راستا برای رسیدن به جامعهٔ ایدئال، پاک و آرامشبخش باید از تمامی ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی استفاده کرده و در مسیر پیش رفته خود تجدیدنظر کنیم چراکه ما در قبال آرامش، امنیت و رفاه مردم مسئول هستیم.
وی با اشاره به منطقه عباسآباد نکا بهعنوان نقطه نامناسب در سطح کشور تصریح کرد: بعد از گذشت ۳۵ سال از عمر انقلاب اسلامی محله عباسآباد نکا بهعنوان نقطه نامناسب که هسته اولیه آن شکل گرفت به یکی از تهدیدهای اجتماعی در سطح کشور تبدیل شد که درنهایت اگر تلاش و همت متولیان و مسئولان استان و شهرستان نبود قطعاً پاکسازی این محله باقوت ممکن نمیشد.
این مسئول استانی اضافه کرد: عباسآبادهای زیادی نظیر ترک محله و دیگر مناطق آلوده در سطح استان داریم که خوشبختانه به کمک متولیان مواد مخدر و مسئولان استانی توانستیم ۳۰ منطقه آلوده استان را به بهترین شکل ممکن بازسازی کنیم.
یونسی از اعتیاد بهعنوان پدیده شوم و نامیمون اجتماعی یادکرد که مردم استان را با مشکل روبرو کرده لذا همانطوری که دست نیاز مردم به سمت ما دراز شده باید به این نیازها پاسخ داده شود لذا همه ما باید با نگرش و عملکرد اصولی وارد میدان شویم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران بحث طلاق را از دیگر آسیبهای هشداردهنده در سطح استان برشمرد که از هر پنج ازدواج یک مورد به طلاق ختم میشود بهطور یقین این موضوع در جایگاه خود بسیار حیاتی است در این راستا باید برای نجات جامعه از این موضوع چالش زا بهترین راهکار در دستور کار قرار گیرد.
وی از دریا بهعنوان یکی از حوزههایی که بیشترین مرگومیر را به خود اختصاص میدهد یادکرد و همچنین افزود: طبق آمارهای اعلامشده در سال ۹۲، تعداد ۲۱۲ نفر در دریای مازندران غرق شدند که اکثریت غرقشدگان را جوانان تشکیل میدادند لذا با برنامهریزیهای صورت گرفته طی این دو سال ۶۲ درصد از مرگومیر در دریاها کاهشیافته که به نسبت روند بسیار خوبی است.
یونسی با اشاره به امنیت پایدار در استان مازندران متذکر شد: امنیت پایدار بهعنوان دومین برگ خرید بعد از طبیعتگردی مازندران، گردشگران را به سفر به این استان وادار کرده است بهطوریکه طبق نظرسنجیهای انجامشده اکثریت گردشگران که مازندران سفرکردهاند از امنیت کامل این استان در عرصههای مختلف اعلام رضایت داشتند که نشاندهنده عملکرد بسیار خوب متولیان این امر در حوزه امنیت و گردشگری است
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: اگر مردم و مسئولان در یک رده درد و نگرانی جامعه را احساس کنند قطعاً آمار آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد.
