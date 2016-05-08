۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه خبر داد:

ارومیه اولین شهر کشور که صاحب تراموا می شود

ارومیه – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه گفت: طرح تراموا در ارومیه مراحل پایانی مطالعات را طی می کند که در صورت اجرایی شدن در کشور اولین شهری است که از این سیستم بهره مند می شود.

سیروس ذاتی در درخصوص وضعیت پروژه تراموای ارومیه به خبرنگارمهر گفت: پروژه تراموای شهر ارومیه یکی از شاخص ترین پروژه های شهرداری ارومیه است که مطالعات و راهبری آن در معاونت حمل و نقل و ترافیک انجام شده است، که کلیات این پروژه در شورای اسلامی شهر  و شورای ترافیک استان تصویب و برخی مراحل مطالعاتی آن تکمیل شده است.

وی در توضیح مراحل پیشرفت تراموای ارومیه اظهار داشت: مطالعات، مهمترین بخش اجرای این پروژه است، که به لحاظ اهمیت آن، تاحدودی زمان بر است و خوشبختانه بیشتر مراحل  مقدماتی و مطالعاتی آن انجام شده و اکنون  مطالعات فاز صفر رو به اتمام است.

ذاتی افزود: مراحلی که در پروژه تراموا به اتمام رسیده، شامل مراحل انتخاب مسیر، نقشه برداری، مکان یابی ایستگاهها، مطالعات سیویل و همچنین مطالعات ژئوتکنیک و سازه در دست اقدام است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه تراموا یکی از بهترین وسایل حمل و نقل عمومی می باشد، در خصوص مزایای آن خاطرنشان کرد: تراموا وسیله حمل و نقل پاک و دوستدار طبیعت با کمترین آلایندگی، سرعت و ایمنی بالا در حمل مسافر، پایین بودن زمان سفر، ظرفیت بالا در جابجایی مسافر، کاهش ترافیک، امکان برنامه ریزی زمانی در سفرهای درون شهری، هزینه کم احداث و بهره برداری نسبت به سایر سیستم های ریلی و نهایتا اینکه مدت زمان احداث تراموا بسیار کمتر از سایر سیستم های حمل و نقل ریلی است.

ذاتی افزود: درصورت اتمام این پروژه، ارومیه در کشور اولین شهری خواهد بود که از این سیستم حمل و نقل بهرمند می شود و تمام تلاش معاونت حمل و نقل بر این است که این پروژه در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

