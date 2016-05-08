ارومیه اولین شهر کشور که صاحب تراموا می شود

سیروس ذاتی در درخصوص وضعیت پروژه تراموای ارومیه به خبرنگارمهر گفت: پروژه تراموای شهر ارومیه یکی از شاخص ترین پروژه های شهرداری ارومیه است که مطالعات و راهبری آن در معاونت حمل و نقل و ترافیک انجام شده است، که کلیات این پروژه در شورای اسلامی شهر و شورای ترافیک استان تصویب و برخی مراحل مطالعاتی آن تکمیل شده است.

وی در توضیح مراحل پیشرفت تراموای ارومیه اظهار داشت: مطالعات، مهمترین بخش اجرای این پروژه است، که به لحاظ اهمیت آن، تاحدودی زمان بر است و خوشبختانه بیشتر مراحل مقدماتی و مطالعاتی آن انجام شده و اکنون مطالعات فاز صفر رو به اتمام است.

ذاتی افزود: مراحلی که در پروژه تراموا به اتمام رسیده، شامل مراحل انتخاب مسیر، نقشه برداری، مکان یابی ایستگاهها، مطالعات سیویل و همچنین مطالعات ژئوتکنیک و سازه در دست اقدام است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه تراموا یکی از بهترین وسایل حمل و نقل عمومی می باشد، در خصوص مزایای آن خاطرنشان کرد: تراموا وسیله حمل و نقل پاک و دوستدار طبیعت با کمترین آلایندگی، سرعت و ایمنی بالا در حمل مسافر، پایین بودن زمان سفر، ظرفیت بالا در جابجایی مسافر، کاهش ترافیک، امکان برنامه ریزی زمانی در سفرهای درون شهری، هزینه کم احداث و بهره برداری نسبت به سایر سیستم های ریلی و نهایتا اینکه مدت زمان احداث تراموا بسیار کمتر از سایر سیستم های حمل و نقل ریلی است.

ذاتی افزود: درصورت اتمام این پروژه، ارومیه در کشور اولین شهری خواهد بود که از این سیستم حمل و نقل بهرمند می شود و تمام تلاش معاونت حمل و نقل بر این است که این پروژه در موعد مقرر به بهره برداری برسد.