۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام شد:

۹۰۰ رأس دام بدلیل تب برفکی در آذربایجان شرقی تلف شده اند

تبریز - مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از تلف شدن ۹۰۰ رأس دام در استان بدلیل تب برفکی خبر داد.

امیرحسین بهداد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع و گسترش بیماری تب برفکی در آذربایجان شرقی اظهار داشت: متاسفانه تا کنون ۹۰۰ رأس دام در استان بدلیل ابتلا به این بیماری تلف شده اند و در تلاش هستیم با اقدامات ضربتی ضمن کنترل بیماری از بروز تلفات بیشتر جلوگیری کنیم.

وی در همین خصوص به اقدامات کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در مورد بیماری تب برفکی اشاره و تصریح کرد: تا اواخر هفته گذشته ۴۵ هزار دوز واکسن گوسفندی در سطح استان توزیع شده و اکیپ های واکسیناسیون نیز در حال اجرای طرح های واکسیناسیون در مناطق آلوده هستند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: بر اساس پیگیری های صورت گرفته مقادیر قابل توجهی واکسن نیز از سوی سازمان دامپزشکی کشور به استان تخصیص یافته که از فردا بین شهرستان های آذربایجان شرقی توزیع می شود و امیدواریم با توجه به این اقدامات در کمترین زمان مؤفق به کنترل و مهار تب برفکی در آذربایجان شرقی شویم.

