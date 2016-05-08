به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «نیوزنو»، به دلیل حمله به تاسیسات نفتی نیجریه، حجم تولید نفت این کشور به کمترین میزان در ۲۰ سال اخیر رسیده است.

در همین حال، تولید نفت نیجریه با رسیدن به کمتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز به کمترین رقم از سال ۱۹۹۴ میلادی به بعد رسیده است.

همچنین تولید نفت شرکت «شورون» که روزانه ۹۰ هزار بشکه بود، به دلیل حمله به تاسیاست نفتی مشترک این شرکت با نیجریه متوقف شده است.

بر همین اساس دولت نیجریه به دلیل حوادث اخیر که منجر به کاهش تولید نفت این کشور شده است، میلیاردها دلار درآمد نفتی خود ار از دست می‌دهد.