به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به سابقه همکاری ۲۵ ساله با محمد پژمان، اظهار داشت: بنده از ایشان دعوت کردم تا این مسئولیت را بپذیرند و از تجربه وی در حوزه مسکن، عمران و شهرسازی استفاده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مجموعه تجربیات ایشان بسیار برای ما پرارزش بود، گفت: در این مدت موضوعی پیش نیامد که مورد دلخوری و گله باشد و ما موظفیم هر چه به مصلحت کشور است، به آن عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه حتماً رفاقت ما ادامه می‌یابد، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که تغییری در سازمان ملی زمین و مسکن داشته باشیم و ایشان هم با روی خوش این موضوع را پذیرفتند.

آخوندی، سازمان ملی زمین و مسکن را به عنوان خزانه‌دار زمین در ایران نام برد و گفت: این سازمان نقش مهمی در توسعه و عمران و آبادانی کشور دارد؛ به خصوص در تلاطم‌های زیادی که در توسعه شهری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه یک سوم جمعیت شهری ایران در ۱۹ هزار هکتار از اراضی شهری در یک وضعیت نابسامانی قرار دارند، گفت: بسیاری از اراضی میانی شهرها و روستاها به شهرها ملحق شده‌اند در حالی که شهرها از درون دچار فرسودگی شده و به شکل بادکنکی رشد و گسترش یافته است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل مجبور هستیم که اقداماتی را برای ساماندهی این وضعیت اجرا کنیم، چرا که شرایط توسعه شهری در ایران بسیار خطیر است؛ ضمن آنکه رویکردی که متکی به عدد، رقم و آمار باشد، ساده‌ترین کار است.

وی افزود: اینکه در اراضی بایر و دوردست ساخت و ساز کنیم و هر روز یک آمار و رقمی بدهیم، درست نیست و تجربه ۳۵ ساله نشان می‌دهد که این آمارها دردی را حل نکرده است و فقط موجب شده فرسودگی درون شهرها سرعت یافته و کیفیت زندگی تنزل یابد.

آخوندی با بیان اینکه همواره گفته‌ام که باید صادقانه با مردم صحبت کرد، اظهار داشت: روی صفحه صاف، ساخت ۱۰ هزار واحد کار ساده‌ای است اما شهر شدن این واحدها کار ساده‌ای نیست، ضمن آنکه شهر یکبار مصرف نیست که آن را رها کرده و دوباره در جای دیگری بسازیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت سکونتگاه‌ها و کیفیت زندگی مردم را بهتر کنیم، گفت: شهر یک سازمان اجتماعی است، بنابراین تقلیل دادن آن به فضای کالبدی خانه و مسکن، بزرگترین نقطه انحراف جمعیت شهری در ایران بوده است.

وی با بیان اینکه می‌دانم که تمایل برخی این است که ما ده‌ها هزار هکتار زمین را در پیرامون شهرها توسعه دهیم، افزود: اما این بی‌توجهی به آثار اقتصادی است و اینکه فقط یک آماری بدهیم تا محبوبیت بدست بیاوریم اما نتیجه‌ای نداشته باشد.

آخوندی ادامه داد: آیا می‌دانید تقاضاها در سفرهای استانی راجع به چه موضوعاتی است؛ انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، انتقال آب از دریای عمان به مشهد، انتقال آب از خلیج‌فارس به استان کرمان و تقاضاهایی از این قبیل.

وی با اعلام اینکه اگر یک جو تدبیر و عقل وجود داشت، می‌توانست ما را از این وضعیت نجات بدهد، افزود: وقتی این صحبت‌ها را مطرح کردند، آیا می دانستند که چند میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد و اصولاً چه کار پرهزینه و پرمخاطره‌ای است.

آخوندی ادامه داد: وقتی شهر مشهد بیش از ظرفیت، افزایش جمعیت داشته باشد و فقط برای ایجاد محبوبیت، زمین‌ها واگذار شود، نتیجه همین مشکلاتی است که وجود دارد و یا زمانی که شهر پردیس با بار جمعیتی ۴۰۰ هزار نفر گسترش می‌یابد اما برای تأمین ۵۰ هزار نفر آب هم با مشکل روبرو است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مگر به این سادگی واحدهای ساخته شده در پردیس، شهر می‌شود، افزود: بنابراین سازمان ملی زمین و مسکن مأموریت بزرگی دارد و باید بتواند از این خزانه زمین در جهت درست استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه ما یار و غمخوار تمام نهادهای شهری هستیم و برای ما عمران و آبادانی شهر مهم است، گفت: ما باید اراضی دولتی را پشتوانه بازآفرینی شهری کنیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه دولت، تاجر نیست که با اختیارات خود تجارت کند، گفت: زمین‌ها باید در جهت ارتقای کیفی و بازآفرینی شهری اختصاص یابد اما متأسفانه دولت به عنوان تاجر مطرح شده و به فکر سود است.

وزیر راه و شهرسازی، اصلی‌ترین وظیفه دولت را رفاه مردم و توسعه ملی و رشد اجتماعی دانست و گفت: در هر صورت امیدوارم با همکاری ستادهای مختلف به این اندیشه بازگردیم و بازآفرینی شهری و سازمان اجتماعی را به پیش ببریم.

وی، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین و مسکن را از مخلصین انقلاب دانست و گفت: در دوران جنگ از کشور دفاع کرد و پس از آن شش سال شهردار اصفهان بود که یکی از بهترین دوران شهرداری اصفهان به شمار می‌رود و مطمئن هستم که همچنان دوره موفقی را در سازمان ملی زمین و مسکن خواهد داشت و من نیز حمایت‌های لازم را از ایشان می‌کنم.