عاملان تيراندازی به کشتی گیر کرمانشاهی دستگير شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فرزاد اکبری از دستگيری دو نفر از عاملين تيراندازی و مجروح کردن کشتی گير بنام کشور فریدون قنبری در شهرستان صحنه خبر داد.

وی در تشريح اين خبر گفت: به دنبال اطلاعات واصله مبنی بر رؤيت شدن دو نفر از متهمين اصلی حادثه تيراندازی به فريدون قنبری، در خانه باغی واقع در شهرستان صحنه، موضوع در دستور کار اين انتظامی قرار گرفت.

اکبری افزود: متهمين که از شش ماه قبل متواری و تحت تعقيب بودند توسط اکيپ پليس اطلاعات در يک عمليات غافلگيرانه دستگير و يک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که در روز حادثه در اختيار متهمين بوده، توقيف و به يگان منتقل شدند.

اين مقام انتظامي تصريح کرد: پس از انجام تحقيقات لازم و بازجويي فني، متهمين به بزه انتسابي اعتراف کردند و موضوع کماکان تحت رسيدگی است.