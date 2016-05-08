تشریح شرایط اعطای وام به هنرمندان/ هنر به بورس وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف بررسی وضعیت رفاهی و معیشتی هنرمندان شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با حضور مدیرعامل صندوق اعتابری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمدحسین ایمانی خوشخو رییس كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاكید بر اهمیت اقتصاد هنر گفت: اقتصاد هنر می بایست برای مسئولان عالی رتبه كشور و همچنین هنرمندان تبیین شده و جا بیفتد. در كشور ما هنر به عنوان صناعت و كسب و كار جدی گرفته نشده و به عرضه و تقاضا در هنر نیز توجه نشده است در حالی كه اقتصاد هنر از ضرورت های هنر است و می بایست با همفكری نهادها و دستگاهها و فعالان هنر و اقتصاد هنر این موضوع دنبال شود.

وی با اشاره به حمایت از هنرمندان با بیمه هنرمندان، طرح تكریم هنرمندان پیشکسوت و كمک مستمری هنرمندان گفت: حمایت از هنرمندان از وظایف دولت است كه تاكنون هم فعالیت هایی در این زمینه انجام شده و ضرورت هم دارد اما با توجه به منابع محدود نمی توان همیشه پاسخگوی هنرمندان بود. بنابراین لازم است كه اقتصاد هنر به طور جدی دنبال شود و هنرمندان در تولید آثار به عرضه و تقاضا توجه داشته باشند.

راه اندازی یک صندوق هنری در بورس

غلامرضا خلیل ارجمندی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه با تاكید بر اقتصاد هنر و ارتباط جدی فرهنگ و اقتصاد گفت: اگر به اقتصاد هنر به طور جدی توجه نشود، وضعیت هنر و هنرمندان در وابستگی به حمایت دولت ادامه خواهد داشت و منابع موجود برای انجام این امر کافی نیست.

وی با ارائه گزارشی از فعالیت های صندوق اعتباری هنر گفت: سعی شده كه فعالیت های صندوق شفاف و هدفمند باشد و آنچه تاكنون انجام شده حداقل هایی برای هنرمندان است. صندوق اعتباری هنر در چهار بخش بیمه هنرمندان، بیمه تكمیلی، طرح تكریم و كمک مستمری و وام برای حمایت از هنرمندان فعالیت دارد كه سعی كردیم با توجه به بدهی‌ای كه صندوق در سال ۹۲ داشت، با اقداماتی سعی در پرداخت بدهی و ساماندهی صندوق داشته باشیم. همچنین در حوزه پرداخت وام پالایش و ساماندهی انجام شد و در حال حاضر وام هایی هر چند با مبالغ كم به هنرمندان پرداخت می شود که این منابع برای پرداخت وام با سرمایه گذاری فراهم شده است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تاكید بر سرمایه گذاری در هنر افزود: پرداخت پول به هنر در سال های گذشته اشتباه بوده و ضرورت دارد تا سرمایه گذاری در هنر انجام شود. ما سعی كردیم رابطه مالی و حمایتی با دولت را كم كنیم، به این منظور صندوقی در بورس راه اندازی شد تا با سرمایه گذاری، منابع بیمه تكمیلی هنرمندان و وام تامین شود و متكی به كمک دولت نباشد. البته در بخش بیمه هنرمندان و طرح تكریم و كمک مستمری هنوز این حمایت دولت وجود دارد.

خلیل ارجمندی درباره طرح تكریم و كمک مستمری هنرمندان هنرهای سنتی گفت: كمک مستمری و تكریم هنرمندان هنرهای سنتی به مدت یک سال قطع شد اما در جلساتی كه با مسئولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، كمک مستمری و تكریم هنرمندان هنرهای سنتی كه در فهرست بودند دوباره برقرار شد اما هنرمندان دیگری به فهرست اضافه نشده اند و اگر قرار باشد هنرمندان دیگر هنرهای سنتی از این طرح برخوردار شوند لازم است با همكاری میراث فرهنگی شیوه نامه ای تدوین شود.

مدیرعامل صندوق هنر با تاكید بر فعالیت تشكل های هنری گفت: ضرورت دارد كه تشكل های هنری قانونمند شوند و ساختار داشته باشند تا در انجام كارها و امور بیشتر مداخله داشته باشند.

خلیل ارجمندی همچنین گفت: هر چند گفته می شود فروش بعضی فیلم ها خوب است اما واقعا این میزان فروش فیلم ها در اقتصاد سینما ناچیز است اما چون سایر فیلم ها فروش چندانی ندارند، این میزان فروش دیده می شود.

در پایان جلسه تعدادی از اعضای كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات خود را درباره فعالیت های صندوق اعتباری هنر بیان كردند.