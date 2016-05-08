پژمان رسما از سازمان ملی زمین و مسکن رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان در مراسم تودیع خود از مدیرعاملی سازمان ملی زمین و مسکن که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به اینکه برای سر و سامان دادن به کارهای عقبمانده گذشته زمان زیادی را صرف کردهایم، گفت: شاید به اندازه طول عمر این سازمان کارهای عقبافتاده برای ما زمانبر بود و همچنان هم همکاران ما مشغول سر و سامان دادن به آن هستند.
مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه همچنان پروندههای باز و حقوقی داریم که مردم مدتها درگیر آن هستند، اظهار داشت: به دلیل اینکه انسان کمملاحظهای هستم و در کار جدیت بیش از حد دارم، حتما جاهایی بوده که آداب را رعایت نکردهام، به همین دلیل از همه عزیزان عذرخواهی میکنم.
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این مراسم اظهار داشت: ۳۳ سال سابقه کار در بخشهای مختلف را دارم و در این مدت به این تجربه رسیدهام که مدیریت سیستماتیک براساس برنامه و انضباط اداری و مالی موفقترین راه برای رسیدن به اهداف است.
وی با تاکید بر همکاری بین تمام دستگاهها و نگاه غیرتجاری به حل مسائل و مشکلات مردم، گفت: ما به عنوان خادمان ملت وظیفه داریم بدون توجه به مسائل بخشی و شخصی به ملت ایران خدماترسانی کنیم.
