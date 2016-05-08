اجرای «کشتن کفتر چاهی» همزمان با افتتاح رسمی سالن آفتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نمایش «کشتن کفتر چاهی» به کارگردانی رضا حداد شنبه هجدهم اردیبهشت ماه همزمان با آغاز به فعالیت سالن تئاتر آفتاب، برگزار شد.

در این مراسم علی مراد خانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد مسجدجامعی عضو فعلی شورای اسلامی شهر تهران، محمد چرم‌شیر، آتیلا پسانی و حسین پاکدل سخنرانی کردند و مهمانان، بعد از مراسم افتتاحیه، به تماشای نمایش «کشتن کفتر چاهی» نشستند.

علی مرادخانی: تفاهم دو حوزه‌ نظارت و اجرا در تئاتر خصوصی

معاون هنری وزارت ارشاد در سخنانی با ابراز خوشحالی از شکل‌گیری سالن‌های خصوصی در تئاتر، گفت: من به رضا حداد بابت زحماتی که در این چند سال کشیده، تبریک می‌گویم. ما در زمینه تئاتر خصوصی، هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم. الان به طور متوسط هر شب بین ۱۰۰ تا ۱۱۵ تئاتر روی صحنه است و این اتفاق بسیار خوبی است. واقعیت این است که وزارت ارشاد اساسا این تعداد پرسنل را در حوزه نظارتی ندارد و به همین خاطر، کار را به خود اهالی تئاتر سپرده‌ایم.

وی ادامه داد: درباره حدود و ثغور کلی به تفاهم رسیده‌ایم و کارها در همان چارچوب مورد تفاهم در حال انجام است. این اتفاق خیلی مهمی است. یعنی حوزه‌های نظارتی و حوزه‌ اجرایی با هم به تفاهمی رسیده‌اند و کار را پیش می‌برند. این یک گام رو به جلو در یک جامعه شهری و متمدن است. همه دوستانی که زحمت می‌کشند و در این حوزه کار می‌کنند، دغدغه‌های مشترکی با ما دارند. پیش از این هم ما سالن آفتاب را دیدیم، بررسی کردیم و قرار شد به این مسیر ادامه دهد و راهی تازه در تئاتر ما باشد.

احمد مسجدجامعی: امید، ظرفیت سرمایه‌گذاری فرهنگی را افزایش می‌دهد

در ادامه این مراسم، احمد مسجدجامعی، از بازگشایی سالن تئاتر آفتاب ابراز خوشنودی کرد و ادامه داد: البته آقای حداد در اجراهایی هم که در سالن‌های دولتی داشت، روش و اجراهای متفاوتی را تجربه می‌کرد و ذوق و خلاقیت وی را در آن سالن‌ها نیز شاهد بودیم.

مسجدجامعی با اشاره به رغبت مردم به آثار فرهنگی، گفت: نه تنها رغبت در فضای تئاتر ایجاد شده بلکه در سینما هم شاهد این رغبت هستیم و می‌بینیم که تعداد مخاطبان و تماشاگران سینما این روزها بیشتر شده است. ظاهرا نمایشگاه کتاب هم با وجود فاصله دور، مورد استقبال خوبی قرار گرفته است. این رغبت، نشان‌دهنده ایجاد یک فضای امیدوارانه است و این امید، ظرفیت سرمایه‌گذاری را در این زمینه بیشتر می‌کند. خوب است که با یک سازماندهی، این مسیر را ادامه دهیم و این وظیفه را صرفا روی دوش وزارت ارشاد نگذاریم و فضا را بازتر کنیم.

محمد چرم‌شیر: آشتی تماشاگر با تئاتر در سالن‌های خصوصی

محمد چرم‌شیر نیز با اشاره به افتتاح سالن تئاتر آفتاب گفت: جای خوشحالی‌ است که بالاخره این تصمیم در دولتمردان شکل گرفت که بخش خصوصی هم وارد عرصه فرهنگ و به‌خصوص تئاتر شود و سالن‌های خاص خود را افتتاح کند.

چرم‌شیر با اشاره به لزوم سیاست‌گذاری در حوزه تئاتر خصوصی، ادامه داد: قرار است در این سالن کارهایی روی صحنه بروند که امکان اجرا در سالن‌های دیگر را کمتر داشته باشند. در برخورد با تماشاگر هم قرار است تبدیل به سالنی شود که تماشاگران فرهیخته‌تر و جدی‌تر تئاتر را جذب کند. امیدواریم که این هدف جامه عمل بپوشد و کارهایی را در این سالن شاهد باشیم که تئاتر این مملکت را ارتقا دهد و بتواند فصلی تازه را در تئاتر ما آغاز کند.

حسین پاکدل: لزوم حمایت از جوانان

حسین پاکدل، پس از سخنرانی محمد چرم‌شیر پشت میکروفون ایستاد و طرح حمایتی ارشاد از گروه‌های تئاتری را یادآورد شد: یکی از آسیب های فعلی جوان‌های فعال در تئاتر خصوصی با آن روبرو هستند، این است که باید محلی را اجاره کنند و بعد از مدتی زیر فشارها آن را پس بدهند. این اتفاق باعث سرخوردگی آنها می‌شود. زمانی که آقای مسجدجامعی در وزارتخانه بودند، طرحی تصویب شد برای تشکیل تعاونی‌های تئاتر به این شکل که گروه‌های تئاتری، تشکیل تعاونی دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد هم آنها را ثبت و حمایت کند. اما دولت تغییر کرد و این طرح به بایگانی رفت. الان امکان زنده کردن این طرح و اجرای آن هست. گروه‌های خصوصی تئاتر در مضیقه هستند و نیازمند حمایت.

آتیلا پسیانی: پانزده سال طول کشید به آرزویمان برسیم

آتیلا پسیانی، به عنوان آخرین سخنران این مراسم با اشاره به شکل برخورد سایر کشورها با تئاتر خصوصی، این حوزه را نیازمند حمایت همه جانبه دانست و گفت: هرکس در جایگاه خودش، در قبال این موضوع مسئولیت دارد. ۱۵ سال پیش وقتی با محمد چرم‌شیر، رضا حداد، فرهاد مهندس‌پور و مازیار حبیبی‌نیا درباره کارگاه تئاتر ایران و اهداف آن حرف زدیم اولین چیزی که به ذهنمان آمد این بود که ما باید محلی داشته باشیم تا بتوانیم کارهایمان را در آن تولید کنیم. محلی که برای ما تجربه شخصی است اما دوست داریم بروز بیرونی داشته باشد تا بتوانیم با تماشاگری که بخش اعظم این تجربه را در ذهنش می‌سازد، شراکت کنیم. چیزی که اسم آن را «هنر تجربی» می‌گذاریم.

وی ادامه داد: ۱۵ سال طول کشید تا این مکان به وجود آمد. امیدوارم ۱۵ سال دیگر طول نکشد که به بقیه آرزوهایمان برسیم. خیلی خوشحالم که رضا حداد امشب نمایشی را مقابل شما به اجرا در می‌آورد که تجربه بسیار ناب و ویژه‌ای است با گروهی خیلی جوان و خیلی پرشور.

ابراهیم حقیقی، حسین خطیبی، عاطفه رضوی، مهدی کرم‌پور، طلا معتضدی، سیامک انصاری، لیلی فرهادپور، همایون نصیری، آروند دشت‌آرای، سروش صحت، مرتضی کاظمی، بهرنگ تنکابنی، حبیب رضایی، آزاده سریری، جابر رمضانی، آرزو عالی، حسام نورانی و... از دیگر حاضران در این مراسم بودند.

سالن تئا‌تر آفتاب در خیابان آفریقا، قبل از چهارراه جهان کودک، ابتدای کوچه کمان، پلاک ۲۶ قرار دارد. این سالن از ۱۹ اردیبهشت تا پایان خرداد ماه، میزبان نمایش «کشتن کفتر چاهی» بر اساس متن محمد چرم‌شیر خواهد بود. سعیده آجرلی، درسا ابوالفضلی، مائده اسداللهی، سونیا اسماعیلی، پردیس احمدیه، آذین نظری، نفیسه زارع، ستاره ملکی، یاسمن میرزایی بازیگران این اثر نمایشی هستند.