علی اعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های شاخص هلال احمر استان برای سال ۹۵ بیان داشت: تشکیل تیم های تخصصی امداد و نجات برنامه شاخص سالجاری است. همچنین خرید تجهیزات انفرادی سبک و نیمه سنگین در دستور کار قرار دارد.

وی تقویت توان دارویی را جزو اولویت های شاخص در سال ۹۵ عنوان کرد و افزود: جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در سه حوزه امداد و نجات، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شرایطی را برای مهمانان نوروزی فراهم نمود تا شعار اصلی جمعیت هلال احمر "بی‌گدار به جاده نزنید و آهسته برانید" محقق شود.

اعمی با بیان اینکه ۲۰۰ نیروی نجاتگر و امدادگر در طرح امداد و نجات نوروزی سال ۹۵ فعالیت کردند، گفت: در طرح نوروزی ۳۰ پایگاه ثابت و سیار امداد و نجات هلال احمر در محورها و نقاط حادثه خیز استان مستقر بودند. نیروهای مستقر در این پایگاه ها در مدت یادشده به ۲۵۱حادثه شامل۴۱ مورد جاده ای، ۲۰۱مراجعه حضوری،۳حادثه کوهستان، یک حادثه دریایی، و چهار حادثه شهری خدمات رسانی کردند.

وی ابراز داشت: اسکان اضطراری ۲۱۰ مسافر نوروزی از دیگر فعالیت های امدادگران این نهاد بوده است. جمعیت هلال احمر استان در مدت اجرای این طرح به ۷۱ مصدم نیز خدمات رسانی کردند که از این تعداد ۵۰ نفر به مراکز درمانی انتقال یافته و به ۲۱ نفر خدمات سرپایی ارائه شد .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان افزود: توسط خانه های داوطلب هزار و ۱۰۳سبد عیدانه در قالب طرح فرشتگان رحمت بین نیازمندان توزیع شد. همچنین در قالب طرح ملی نیابت، از دیگر فعالیت های جمعیت هلال احمر هرمزگان از ۱۱۹ سالخورده، خانواده های بدون فرزند و خانواده های شهید در استان دلجویی بعمل آمد.

وی هدف از اجرای طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی را مشارکت جوانان در یک فعالیت بشردوستانه و امدادی، تقویت و انسجام گروه های بشردوستانه، معرفی جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان ، ارائه خدمات امدادی اولیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مسافرین نوروزی در ایام نوروز در سراسر کشور دانست.

اعمی افزود: این طرح در شهرستانهای بندرعباس، بندرلنگه، بستک، رودان، میناب، حاجی آباد، پارسیان، جاسک، قشم، سیریک، بندرخمیر و جزیره هرمز با همکاری ۲۲۴ نفر از اعضای جوانان جمعیت هلال احمر به اجرا در آمد.

اعمی گفت: به منظور نهادینه کردن مشارکت اعضا، داوطلبان فعال و خیرین در جمعیت هلال احمر و فراهم کردن زمینه حضور حداکثری و موثر آنان در بدنه تصمیم گیری و تصمیم سازی این موسسه مردمی و خیریه هر ۴سال یکبار انتخابات مجامع این جمعیت در کشور و شعب شهرستان ها برگزار می شود.

وی افزود: چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری در شعب هلال احمر استان برگزار می شود و تعداد ۴۱۰۰ عضو واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات مجامع شعب جمعیت هلال احمر استان هرمزگان حضور دارند.

اعمی ابرازداشت: آمار کلی کاندیداها در استان ۱۳۴ نفر است که به تفکیک شهرستان میناب ۱۱نفر، رودان ۱۲نفر، حاجی آباد ۱۰نفر، قشم ۱۰نفر، سیریک ۹ نفر، پارسیان ۹ نفر، جاسک ۹نفر، بشاگرد هشت نفر، بستک ۹ نفر، ابوموسی شش نفر، خمیر ۱۴ نفر، بندر ۱۸ نفر و بندرلنگه ۹ نفر جهت کاندیدا شدن نام نویسی کرده اند.

به گفته مدیرعامل هلال احمر استان هرمزگان، با توجه به لزوم ترویج فرهنگ مهربانی و اهمیت این موضوع، شعار امسال نیز برگرفته از شعر تاثیرگذار و زیبای سعدی شیرین سخن ((بنی آدم اعضای یک پیکرند)) نامگذاری شده است و تمامی برنامه های اجرایی و تبلیغات در این هفته حول این شعار برنامه ریزی و اجرا می شود.