۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

مدیرعامل آبفا بوشهر:

۳۹ درصد آب استان بوشهر هدر می‌رود

دشتی- مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۹ درصد آب استان بوشهر به هدر می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده صبح یکشنبه در نشست با فرماندار دشتی بر ضرورت نوسازی شبکه آب تاکید کرد و اظهار داشت: هدر رفت آب در شهر بوشهر نیز ۴۳ درصد است.

وی افزود: در حال حاضر حدود چهار ماه و نیم است که با یک شرکت کره‌ای در حال پیگیری هستیم که برای اولین بار نمونه کاهش آب بدون درآمد در استان اجرا شود.

یاکیده بیان کرد: اجرای این پروژه مهم حدود هفت سال به طول می‌انجامد که پیش بینی می شود بالغ بر ۶۹ میلیون یورو اعتبار هزینه شود.

وی گفت: در صورت تحقق این طرح هدر رفت آب بوشهر از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد.

یاکیده از حمایت‌های فرماندار دشتی تقدیر کرد و ادامه داد: در سال گذشته هفت میلیارد ریال برای آب این شهرستان اختصاص داده شده که امیدواریم در سال جاری با عنایت ویژه فرماندار این اعتبار افزایش یابد.

