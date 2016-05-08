بارش باران در ۵ استان/ هزار ۴شب درهفته مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌اکنون درباند جنوبی آزاد راه تهران _کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده ها معابرکشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی درادامه افزود: برهمین اساس در استان‌های مازندران، سمنان، چهارمحال بختیاری و گلستان در اکثر محورها و استان اصفهان محور‌های گلپایگان و کاشان - اصفهان بارش پراکنده باران گزارش شده و در سایر راه ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان عنوان کرد: از شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۲۰ تا ۵ صبح روز بعد ( تا پایان ۳۱ اردیبهشت) تردد هرگونه وسیله نقلیه در محور هراز ممنوع است همچنین محور رشت – قزوین در محدوده پل تنکابن به تونل نصفی، کمربندی دهلران ، محور فرعی اولنگ – شاهرود و شمشک – دیزین کماکان مسدود است.