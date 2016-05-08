والیبالیست قزوینی به مرحله جدید اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان از امروز به مدت ۱۲ روز در آکادمی ملی المپیک در تهران برگزار می شود.

خلیلی به عنوان پاسور در تیم پیکان تهران توپ می زند.

ملی پوشان خود را برای شرکت در هجدهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان آسیا که از ۱۹ تا ۲۷ تیرماه به میزبانی چین تایپه برگزار می شود، آماده می کند.

درخشش دوندگان استان در رقابت های قهرمانی جانبازان و معلولین کشور

در پایان این رقابت ها در رقابت های رده سنی زیر ۱۴ سال لیلا یار محمدی در پرتاب نیزه و دیسک دو نشان طلا، معصومه عبدالوهابی در پرتاب نیزه و دوی ۲۰۰ متر سرعت به یک نشان طلا و نقره، فاطمه مددی در پرتاب وزنه و نیزه به دو نشان طلا و فائژه کلهر در ۱۰۰ و ۲۰۰ متر به دو نشان طلا دست یافتند.

در رده سنی زیر ۱۷ سال هم محدثه باراجینی در پرتاب نیزه و وزنه به دو نشان طلا و محدثه پیرمردوند چگینی در پرتاب دیسک و نیزه به یک نشان طلا و نقره دست یافت.

تیم استان با شش دونده و با همراهی مهری سادات رسولی و اکرم سبک رو در این رقابت ها شرکت کرد.

این رقابت ها به مدت ۲ روز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

مدال طلای جام جهانی سنگ‌نوردی به ورزشکار قزوینی رسید

در پایان دومین مرحله رقابت های جام جهانی سنگنوردی در رشته سرعت رضا علیپور رکورد دنیا را تغییر داد و قهرمان جهان شد.

علیپور که در مرحله نخست با بد شانسی هفتم شده بود توانست با ثبت رکورد ۵ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه به مدال طلای این دوره از رقابت ها دست پیدا کند و رکورد خودش را چند ثانیه بهبود بخشد.

علیپور با کسب این نشان تعداد طلاهایی خودش را در رقابت های جام جهانی به عدد سه رساند.

جام جهانی سنگنوردی در شهر «نانجینگ» چین برگزار شد.