سپاه پاسداران در دفاع از انقلاب اسلامی خوش درخشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی صبح یکشنبه در دیدار با پاسداران و بسیجیان ناحیه مقاومت شهرستان سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه سپاه راهی مقدس را توسط انسان هایی وارسته در پیش گرفته است، ابراز داشت: اگر کسی دین خود را با دنیا عوض نکند، یعنی راه عقیدتی را در پیش گرفته است لذا سپاه پاسداران باید به داشتن چنین فرزندانی افتخار کند.

وی افزود: عقیده ای که بر مبنای خدمت به خلق و معنویات در انسان جمع شود مستحکم و پابرجا است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمونه ای بارز از حضور چنین مردانی در عرصه دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی محسوب می شود.

سپاه نمونه نیروی عقیدتی و انقلابی است

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین درباره عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ حیات خود، گفت: این نهاد انقلابی خوشبختانه هم در دفاع نظامی و هم در بحث عقیدتی در طول حیات خود بسیار خوش درخشیده است و خوشبختانه مسئولان ناحیه مقاومت بسیج سپاه سمنان هر یک به تنهایی هادیان عقیدتی و سیاسی هستند.

آیت الله شاهچراغی خاطرنشان کرد: سپاه همانند گلی خوش بو است چراکه همیشه و در همه حال برای حفاظت از دین و خاک آماده و تاکنون نیز در تمام عملیات های محوله سربلند و پیروز بوده است.

وی با بیان اینکه در دین اسلام داشتن عقیده بسیار مهم است و اگر عقیده وجود نداشته باشد، احکام و اخلاق نیز وجود ندارد، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز باید در جنگ نرم نیز تمام تلاش خود را معطوف مقابله با تهدیدات ملعونان زمانه کند و به آنان نشان دهد که باید از سپاه پاسداران، مردم همیشه در صحنه و بسیجیان ایران اسلامی بترسند.

امام جمعه سمنان در پایان و خطاب به اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان، گفت: امیدوارم شما عزیزان در طول زندگی و کار خود، این عقیده را محکم ببندید و از نظر دینی، اخلاقی و عقیدتی زبانزد باشید.