اجرای ۷۲ چمن مصنوعی و بوستان امید در شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده شهرستان دشتی با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان اظهار داشت: برنامه‌ریزی اوقات فراغت باید بر اساس نیازسنجی و علاقمندی جوانان و مشارکت آنان صورت گیرد.

وی افزود: در این راستا طرح امید اجتماعی متناسب با نیاز جوانان در شهرستان اجرا شده که افزایش رضایت عمومی به‌ویژه جوانان و غنی‌سازی اوقات فراغت را در پی داشته است.

حسینی بیان کرد: ۱۹ زمین چمن مصنوعی و ۲۷ بوستان امید در سطح شهرستان اجرا شده است و ۲۶ بوستان امید در چهار شهر و ۲۲ روستا در حال اجراست.

وی با تاکید بر تعامل بین بخشی در موضوع اوقات فراغت یادآور شد: اعضاء می‌توانند با تعامل و همکاری در زمینه بهتر اجرایی شدن این برنامه ها گام بردارند.

حسینی با اشاره به ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان خاطر نشان کرد: جوانان سرمایه‌های آینده این کشور هستند و دولت تدبیروامید در برنامه ریزی و سیاست های اجتماعی توجه ویژه‌ای به آنان دارد.

وی افزود: نسل جوان همواره به دنبال الگوگیری است و حضرت علی اکبر (ع) به عنوان بهترین الگو برای جوانان است.

حسینی خاطر نشان کرد: این هفته بهترین فرصت برای معرفی سیره و منش آن حضرت به جامعه خصوصا جوانان و نوجوانان است.

وی از اداره ورزش و جوانان به عنوان متولی امور جوانان خواست با همکاری سایر اعضاء در نشستی از جوانان برتر شهرستان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند جامعه تجلیل به‌عمل آورند.

مشاور فرماندار در امور بانوان نیز گفت: جوانان سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند و بالندگی و پویایی جامعه در گرودینداری و پویایی جوانان است.

خدیجه ندرتی افزود: در همین راستا با اجرای برنامه‌های موثر جوانان را با سیره حضرت علی اکبر (ع) آشناتر کنیم.

سید نیام الدین حسینی معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز ضمن ارائه ستاد اوقات فراغت سال ۹۴ گفت: در تابستان گذشته شش هزار و ۳۱۰ نفر در کلاس‌های طرح اوقات فراغت شرکت کردند که از این تعداد دو هزار و ۴۷۵ نفر پسر و سه هزار و ۸۳۵ نفر دختر بودند و ۲۰۰ مربی کلاس ها را پوشش دادند.