اعزام کاروان های سلامت هلال احمر به مناطق محروم استان کرمانشاه

محمد رضا امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۱۷ تا ۲۴ اردیبهشت ماه به نام هفته هلال احمر نامگذاری شده که در این راستا برنامه هایی در سطح استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ کشور در دنیا عضو جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی هستند که در راستای انجام فعالیتهای انسان دوستانه و خدمات داوطلبانه تلاش می کنند.

امیریان با اشاره به استفاده از نماد «هلال احمر» از سوی دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، افزود: این نهاد یک سازمان غیرانتفاعی است که به فعالیت های بشر دوستانه و امداد و نجات در همه زمان ها و عرصه ها می پردازد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به تشکلات و زیرمجموعه این سازمان ابراز داشت: از جمله این تشکیلات می توان به سازمان جوانان، داوطلبان، تدارک پزشکی، بهداشت و درمان، واحدهای خدماتی و ... اشاره کرد.

برنامه های هفته هلال احمر در استان کرمانشاه

امیریان در ادامه با اشاره به برنامه های تدارک دیده شده برای هفته هلال احمر در استان کرمانشاه، گفت: بخشی از برنامه ها طی روزهای قبل و با حضور رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور برگزار و بخش دیگری نیز طی هفته جاری انجام می شود.

وی از اجرای طرح نیابت در هفته هلال احمر خبر داد و گفت: این طرح شامل مجموعه فعالیت های رایگان و انسان دوستانه جمعیت هلال احمر در استان است که در این راستا تشکیل چادر های امدادی، سرکشی از سرای سالمندان، بازدید و عیادت از بیماران در مراکز درمانی سطح استان، مراکز بهزیستی و ... صورت می گیرد.

امیریان در ادامه از مراسم تجلیل از ایثارگران جمعیت هلال احمر استان با حضور خانواده جانبازان و ایثارگران خبر داد و گفت: همچنین مراسم غبار روبی از گلزار شهدا و سرکشی از خانواده شهدا از جمله برنامه های هفته مذکور است.

وی همچنین از توزیع بروشور های آموزشی پیشگیری از فشار و قند خون و نیز جلوگیری از حوادث ناشی از بی احتیاطی و آموزش های بهداشتی در سطح ۱۴ شعبه در استان خبر داد و گفت: همچنین طی هفته هلال احمر در پارک ها، تفرجگاه ها، مراکز زیارتی و سیاحتی پر تردد استان ارائه خدمات ویزیت رایگان پزشکی با اعزام تیم های متخصص پیراپزشکی در دستور کار است، ضمن اینکه ارائه آموزش های امدادای و کمک های اولیه به مراجعین به پایگاه های هلال احمر صورت خواهد گرفت.

اعزام کاروان های سلامت به مناطق محروم استان

امیریان از اعزام کاروان های سلامت با حضور متخصصان پزشکی و پیراپزشکی به مناطق محروم و کم برخوردار شهرستان ها و نقاط روستایی استان جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح شهرستان ها و کانون های دانشگاه ها، مساجد و ... در هفته هلال احمر خبر داد و گفت: جوانان جمعیت هلال احمر با گذراندن دوره های تخصصی مربی گری و اخذ مدارک کشوری جهت رفع اعتیاد در جامعه با گواهی معتبر آموزش های ضروری برای داشتن جامعه ای سالم را در این راستا ارائه می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه اظهار داشت: همچنین در هفته هلال احمر چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر نیز برگزار خواهد شد.