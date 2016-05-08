۱۵۰۰ خانوار در پشتکوه فریدن از گاز محروم هستند

سید مصطفی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالغ بر ۵۶ روستا با بیش از یک هزار و ۶۴۵ خانوار در مناطق پیشکوه و پشتکوه اول و دوم در غرب استان اصفهان وجود دارد که از نعمت گاز طبیعی محروم هستند.

وی بیان داشت: نعمت گاز طبیعی، برای این روستاها که در منطقه سردسیر فریدونشهر قرار گرفته‌اند، به عنوان یک سوخت گرمابخش نیاز ضروری و مبرم است. اما قرارگرفتن در کوهستان‌های صعب العبور و فاصله داشتن از خطوط انتقال گاز، مانع گازرسانی به این روستاها شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: آخرین روستای گازرسانی شده در این منطقه روستای چغیورت است که فاصله زیادی تا روستاهای دیگر دارد و از سویی تنها مسیرگازرسانی که در کوتاه ترین فاصله (حدود ۱۵ کیلومتر) از این روستاها قرار دارد خط انتقال شش اینچ شهرستان الیگودرز است.

وی بیان داشت: در صورتی که گاز این مناطق از طریق شبکه گذاری و برداشت از خط انتقال انجام شود، نیازمند اجرای حدود ۱۰۳ کیلومتر خط تغذیه شش اینچ و چهار اینچ، حدود ۱۸۷ کیلومتر شبکه فولادی و پلی اتیلن و یک ایستگاه T.B.S با ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ مترمکعب بر ساعت و سه ایستگاه T.B.S با ظرفیت یک هزار مترمکعب بر ساعت بوده و هزینه‌ای بالغ بر ۳۸۰ میلیارد ریال ( هزینه سرانه هر خانوار حدود ۲۰۰ میلیون ریال) خواهد داشت.