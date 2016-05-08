۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

مدیر کمیته امداد الیگودرز:

۶ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان فاقد مسکن الیگودرزی پرداخت شد

الیگودرز - مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز از پرداخت بیش از ۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال وام بلاعوض به مددجویان نیازمند فاقد مسکن این نهاد در سال ۹۴خبر داد.

علیرضا حاجیعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارائه خدمات مسکن مددجویی کمک به تأمین مسکن و تلاش برای ایجاد سرپناه برای مددجویان یکی از مهمترین برنامه های این نهاد برای توانمندسازی خانواده های مورد حمایت است.

وی افزود: در سال گذشته برای خرید مسکن مهر و احداث ۳۸ مسکن مددجویی شهری بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال، احداث ۲۱ مورد مسکن روستایی به مبلغ یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال و بیش از ۷۲۸ میلیون ریال برای تعمیر، تکمیل و بازسازی ۷۵ مسکن مددجویی در این شهرستان هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز تصریح کرد: کمک به خرید مسکن برای مددجویان در قالب پرداخت وام بلاعوض، کمک های خیرین و آورده مددجو انجام می شود.

وی افزود: از مجموع اعتبار هزینه شده در سال ۹۴ ، مبلغ ۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال برای احداث و کمک به خرید مسکن شهری و روستایی به مددجویان فاقد مسکن مورد حمایت این نهاد پرداخت شده است.

