کسب مقام اول جشنواره ملی فیلم«هنر وصناعات»توسط مستندساز کرمانشاهی

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از موفقیت مستند ساز کرمانشاهی در جشنواره فیلم «هنر و صناعات» خبر داد.

وی افزود: مستند «راز سنگ» به کارگردانی «سامان آریانپور» و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه مقام اول نخستین جشنواره فیلم «هنر و صناعات» اصفهان را از آن خود کرد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: در این جشنواره که جزئی از همایش بین المللی «هنر و صناعات» است و با موضوع «هنرهای رو به فراموشی» برگزار می شود، پذیرای فیلم های مستندی از سراسر ایران بود که اثر «سامان آریانپور» مقام نخست را از آن خود کرد.

وی خاطرنشان کرد: «راز سنگ» مستندی است که به نقش نگاره های منقوش بر روی سنگ مزارهایی با قدمت چند صد ساله در مناطقی از شهرستان ماهیدشت کرمانشاه می پردازد.

رضایی افزود: مستند «راز سنگ» به کارگردانی «سامان آریانپور» و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه است که چندی پیش از شبکه مستند نیز پخش شد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه گفت: «راز سنگ» چهارمین مستند سامان آریانپور است که وی چندین کار تجربی و داستانی و حضور در چندین جشنواره ملی که توام با دریافت جوایزی بوده است را در کارنامه خود دارد.