  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

در دیدار وزیر انرژی لهستان با کمالوندی مطرح شد؛

آمادگی ورشو برای همکاری‌ هسته‌ای با تهران

آمادگی ورشو برای همکاری‌ هسته‌ای با تهران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: از گسترش همكاري ها با لهستان و امضاي تفاهم نامه همكاري استقبال می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان انرژي اتمي، ميشل كورتيكا معاون وزير انرژي لهستان روز شنبه ۱۸ ارديبهشت با بهروز كمالوندي سخنگو و معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان انرژي اتمي ايران ديدار و گفت و گو كرد.

در اين ديدار طرف لهستاني با اعلام دعوت نخست وزير آن كشور از علي اكبر صالحي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان انرژي اتمي ايران براي سفر به لهستان، آمادگي كشورش براي توسعه همكاري ها با جمهوري اسلامي ايران و سازمان انرژي اتمي در حوزه هاي علمي - تحقيقاتي، ايمني هسته اي، كاربردهاي پزشكي هسته اي و راديوداروها و همكاري در زمينه شتاب دهنده ها را اعلام كرد.

بهروز كمالوندي نيز با اشاره به قرابت مواضع تاريخي دو كشور و ظرفيت‌ها و فرصت هاي مناسب براي همكاري دو كشور، از گسترش همكاري با اين كشور و امضاي تفاهم نامه همكاري استقبال كرد.

جوليوس گوجلو، سفير لهستان در تهران در اين ديدار كورتيكا را همراهي مي كرد.

کد مطلب 3619372
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها