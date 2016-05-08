به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان انرژي اتمي، ميشل كورتيكا معاون وزير انرژي لهستان روز شنبه ۱۸ ارديبهشت با بهروز كمالوندي سخنگو و معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان انرژي اتمي ايران ديدار و گفت و گو كرد.

در اين ديدار طرف لهستاني با اعلام دعوت نخست وزير آن كشور از علي اكبر صالحي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان انرژي اتمي ايران براي سفر به لهستان، آمادگي كشورش براي توسعه همكاري ها با جمهوري اسلامي ايران و سازمان انرژي اتمي در حوزه هاي علمي - تحقيقاتي، ايمني هسته اي، كاربردهاي پزشكي هسته اي و راديوداروها و همكاري در زمينه شتاب دهنده ها را اعلام كرد.

بهروز كمالوندي نيز با اشاره به قرابت مواضع تاريخي دو كشور و ظرفيت‌ها و فرصت هاي مناسب براي همكاري دو كشور، از گسترش همكاري با اين كشور و امضاي تفاهم نامه همكاري استقبال كرد.

جوليوس گوجلو، سفير لهستان در تهران در اين ديدار كورتيكا را همراهي مي كرد.