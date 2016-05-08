به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد لرستان، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در همایش تجلیل از عاملان زکات شهرستان الشتر با ذکر ثمرات پرداخت زکات از سوی مردم، موارد هزینه آن را نیز حساس بر شمرد.

وی تاکید کرد: زکات باید برای مسائلی که موجب رشد اعتماد مردمی به این فریضه الهی است از جمله زدودن فقر، کمک به ازدواج جوانان و امور فرهنگی و... هزینه شود.

امام جمعه الشتر تصریح کرد: جامعه فقیر، جامعه آسیب‌پذیر است که در آن ناهنجاری‌ها و آلودگی‌های اخلاقی به‌ راحتی عرض‌اندام می کند.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از فلسفه‌های اصلی زکات بعد اقتصادی و فقرزدایی آن است که باعث می‌شود جامعه رشد و تعالی داشته و پاک شده و در یک رفاه نسبی قرار گیرد.

صفر علی فلاحی راد مدیر کمیته امداد شهرستان الشتر نیز در این همایش با اشاره به آیات قرآن در خصوص زکات، گفت: زکات یکی از واجبات مالی و عبادی است که در نظام اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در دوران حکومت پیامبر گرامی اسلام ‏(ص) و امام‌ علی (ع) اکثر گرفتاری‌ها و کمبودها و نیازهای اقتصادی از طریق زکات رفع شده است.

وی با تاکید بر اینکه این همایش با محوریت چشم اندازی به فعالیت های زکات در سال گذشته و همچنین بررسی اهداف آن در سال جاری با نگاهی به مشکلات و مسائل پیش‌روی واحد زکات در امداد برگزار شد، ادامه داد: سال ۹۴ واحد زکات توانسته است بیش از ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال زکات را در شهرستان جمع آوری کند که از این مقدار ۲۱۰ میلیون ریال زکات واجب و مابقی مستحبی بوده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان الشتر اضافه کرد: مبلغ جمع آوری شده برای بازسازی و مرمت مساجد و حسینیه‌ها و کمک به ایتام و نیازمندان هزینه شده است.

فلاحی راد اضافه کرد: با توجه به بارندگی های مناسب انتظار می رود که درسال پیش‌رو عاملان زکات و مسئول این واحد فعالیت های خود را چند برابر کرده تا میزان زکات این شهرستان به اهداف مورد نظر نزدیک شود.

در پایان این همایش با اهداء لوح تقدیر و اعطای ۲۰۰ جلد کتاب ارزشمند (نهج الفصاحه) از عاملان و رابطان زکات شهرستان الشتر تجلیل به‌عمل آمد.