ضرورت صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله کامکار، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز، در اولین جلسه شورای فرهنگی استان در سال جاری که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، رسالت این شورا را گرامیداشت مناسبت‌های فرهنگی و موقعیت‌های فرهنگی خاص دانست.

وی در ادامه از همه اعضای این شورا خواست برای تحقق اهدافی که منشأ خدمت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی می شوند، همت گمارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز، برنامه‌ریزی در خصوص مسائل مهمی چون فریضه الهی نماز، امر به معروف و نهی از منکر و اعتلای فرهنگ عفاف و حجاب را جزو برنامه‌های کاری این شورا اعلام کرد.

کامکار در ادامه از اعضای شورای فرهنگی استان خواست در راستای اجرای ابلاغیه وزارت کشور، تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی و عفاف و حجاب و جمع اقدامات فرهنگی را در اولویت قرار دهند.

در پایان این جلسه مباحث مهمی چون بسیج امکانات برای اجرای دستوراالعمل حقوق شهروندی، آسیب شناسی در خصوص موضوعات فرهنگی، ارائه پیشنهاد نیازمندی اعتبارات هر یک از برنامه های فرهنگی در طول سال، برگزاری نشست با هدف ارتقاء سطح دینی و معنوی پرسنل، نصب تابلو راهنما و تعبیه میز خدمت و تشویق پرسنل خلاق و دارای ایده های بدیع در حوزه فعالیت های فرهنگی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.