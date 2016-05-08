۶ طرح آبرسانی و تاسیسات فاضلاب در کرمان افتتاح می شود

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس جمهور به دیار کریمان پنج طرح آبرسانی با اعتباری معادل ۳۴۵ میلیارد ریال در شهرهای کرمان، ارزوئیه، فاریاب، زنگی آباد و یزدانشهر افتتاح می شود.

وی افزود: با افتتاح این پروژه ها در مجموع ۷۷۵ لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شهرهای یاد شده افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت آبفای کرمان بیان کرد: همچنین در این سفر موافقتنامه ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر سیرجان با اعتباری معادل دو هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال مبادله می گردد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ضمن اشاره به نام گذاری سال جدید گفت: هدف گذاری های سال ۹۵ در بخش های مختلف شرکت باید مبتنی بر دیدگاه های مقام معظم رهبری باشد.

وی با بیان این مطلب که مدیریت مصرف، اصلی ترین ماهیت اقتصاد مقاومتی در شرکت آب و فاضلاب استان کرمان است گفت: یکی از سیاستهای اصلی ما در تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه و مطلوب از داشته هایمان است و باید در این زمینه اقدامات لازم برای مدیریت مصرف انجام شود که یکی از این راهکارها شناسایی مشترکین پر مصرف است.

مدیرعامل آبفای کرمان بیان کرد: کاهش هزینه های شرکت و عدم وابستگی به منابع دولتی باید با جدیت بیشتری مد نظر قرار گیرد و از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها استفاده شود.

طاهری در ادامه به منظور حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه ها بر استفاده از تجهیزات داخلی در پروژه ها و عدم وابستگی به کالای خارجی تاکید کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از دیگر فعالیتهای مدون شده برای اجرا در راستای اقتصاد مقاومتی در این شرکت را افزایش بهره وری، توانمند سازی نیروی انسانی کارآمد و به کارگیری آنها در بخش های مختلف بر اساس تخصص عنوان کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: تمامی کارکنان شرکت آبفا در سراسر استان کرمان، تمام تلاش خود را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی به کار گیرند و شاهد خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان در سال جدید باشیم.