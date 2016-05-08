به گزارش خبرنگار مهر، دلاور نظری ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی سراسر کشور در استان زنجان، با اشاره به توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، افزود: تحقق این امر مهم نیازمند اجرای برنامه است.
وی بابیان اینکه درمجموع ۱۲ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح کشور راهاندازی شده است، اظهار کرد: رشد کمی و کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی توسعه اقتصاد را به دنبال دارد و حوزه روابط کار که وظایف خود را در ۱۰ برنامه در اولویت قرار داده است بهترین فرصت است که اقدامات لازم انجام شود.
مدیرکل سازمانهای کار گری و کارفرمایی گفت: طی ۳۰ ماه گذشته و با توجه به شرایط پیشآمده سه هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور راهاندازی و از ابتدای قانون تشکیل تشکلها تا سال ۹۲ نیز بیش از هشت هزار و ۱۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور تأسیسشده است.
نظری از افزایش ۴۴ درصدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح کشور خبر داد و گفت: باید از این فرصت پیشآمده برای قدرتمند کردن تشکلها نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی بابیان اینکه کارفرمایان باید به رفاه حال کارگران توجه کنند، اظهار کرد: تشکلهای کارگری در صنعت و کارگاهها فعالیت میکنند و باید به این قشر زحمتکش توجه ویژه شود.
مدیرکل تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور بابیان اینکه در حال حاضر چالشی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد، گفت: خوشبختانه همسویی بین جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد.
نظری با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید تشکلهای کارگری افزایشیافته است، تصریح کرد: رویکرد اداره کل تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور، تعامل و همراهی با فعالان صنفی درزمینه توسعه تشکلهای صنفی است.
وی تأکید کرد: توجه به تولید و کارگر باعث توسعه اقتصاد کشور میشود، بنابراین باید به حل مشکلات جامعه کارگران توجه شود.
مدیرکل تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور بابیان اینکه باید تشکلهای کار گری و کارفرمایی به جایگاه کمی خود برسند، افزود: طی سال جاری یک هزار و ۳۴۵ تشکل کارگری و کارفرمایی تأسیس میشود و در این بین سهم هر استان مشخص است و برنامه ۱۰ درصدی تحقق خواهد شد و هرسال تعداد تشکلها افزایش خواهد یافت.
