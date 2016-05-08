رقابت ۳هزار و۷۵۰ دانش آموز در جشنواره نوجوان خوارزمی استان مرکزی

سیداحمد ابوالحسنی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری دومین جشنواره نوجوان خوارزمی استان مرکزی در پژوهشسرای معلم اراک در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جشنواره نوجوان خوارزمی با رویکرد کارآفرینی دانش آموزان در سطح آموزشگاهی، منطقه ای، استانی و کشوری هر ساله برگزار می شود.

وی افزود: موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی حول شش محور شامل زبان و ادبیات فارسی، دست سازها، مسابقات آزمایشگاهی، تحقیق و پژوهش، زبان انگلیسی و بازارچه های دانش آموزی است.

ابوالحسنی تصریح کرد: از شش محور ذکر شده چهار محور شامل زبان و ادبیات فارسی، دست سازها، مسابقات آزمایشگاهی و تحقیق و پژوهش، به صورت کشوری نیز برگزار می شود و آثار برتر استان به مرحله کشوری راه می یابند و دو محور دیگر شامل زبان انگلیسی و بازارچه های دانش آموزی نیز در حد مشخص شدن نفرات برتر استانی پایان می یابد.

دبیر دومین جشنواره نوجوان خوارزمی استان مرکزی با اشاره به اینکه در سطح مسابقات آموزشگاهی برای شرکت دانش آموزان محدودیتی وجود ندارد، افزود: ۱۷هزار و ۷۵۶ نفر از آموزشگاه ها در مقاطع هفتم، هشتم و نهم شرکت داشتند که از این تعداد سه هزار و ۷۵۶ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

ابوالحسنی بیان داشت: آثار این تعداد نفرات در این مرحله توسط ۲۷ داور مورد قضاوت قرار گرفت که پس از داوری، یک اثر یا گروه برتر از چهار محور یاد شده به مسابقات کشوری که مردادماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد فرستاده می شود.

دبیر دومین جشنواره نوجوان خوارزمی استان مرکزی ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمینه پژوهش، فرصت آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها، کیفیت بخشی به فرآیند آموزش و یادگیری مبتنی به پژوهش، کاربردی کردن دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه و توجه ویژه به دستاوردهای علمی و عملی دانش آموزان برای ورود به میدان رقابت های علمی را از اهداف این جشنواره اعلام کرد.