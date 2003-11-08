امكان هدايت روح و ذهن جوان در ماه رمضان بيشتر است

حجت الاسلام والمسلمين علي دارابي ، مدير كل آموزش متوسطه سازمان تبليغات اسلامي ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" تصريح كرد : اسلام ديني مبتني بر فطرت انساني است كه جانهاي آدميان، با اين فطرت انس گرفته و عقل به راحتي پذيراي آن است .

وي با اشاره به ضرورت معتقد ساختن نوجوانان و جوانان ، به معارف و حقايق ديني ، يادآورشد : لازم است با توجه به رشد و تغييرات جسمي ، عقلي و روحي نوجوانان ، به ارائه احكام و آموزه هاي ديني ، اقدام كرد و بر اساس شرايط خاص قشرجوان جامعه ، عمل كرد .

وي با يادآوري اينكه اگر مربيان تربيتي موارد ذكر شده را در نظر بگيرند در امر تعليم و تربيت ديني موفق عمل خواهند كرد ، افزود : بي ترديد در چنين شرايطي ، پذيرش نوجوان، از آموزه هاي ديني ، در سطح بالايي قرار خواهد گرفت .

مدير كل آموزش متوسطه سازمان تبليغات اسلامي ، با تأكيد براينكه ، آشنا ساختن قشر جوان جامعه، با الگوهاي ديني ، نقش بسيار ارزنده اي در تربيت ديني خواهد داشت ، گفت : با استفاده از عادات مطلوب و پسنديده ي برگرفته از متون ديني مي توانيم فرد را ، به رفتارهاي متعادل در ارتباط با خدا ، خود و جامعه ، سوق دهيم .

حجت الاسلام والمسلمين دارابي در ادامه تصريح كرد : بي ترديد، چنين تربيتي مي تواند سنگ بناي يك زندگي سعادتمندانه و موفق باشد .

وي ارائه الگوهاي مناسب ديني را، يكي از راهكارهاي مناسب براي سوق دادن قشر جوان به اخلاقيات عنوان كرد و افزود : داشتن يك الگوي مناسب و عيني ، مي تواند نوجوان و جوان را، از انحرافاتي كه در دنياي امروز وجود دارد ، مصون نگه دارد .

مديركل آموزش متوسطه سازمان تبليغات اسلامي يادآورشد : در زندگي كه از تعليم و تربيت اسلامي دوراست ، شاهد تمرد از ارزشهاي معنوي خواهيم بود و تشتت در اعتقادات نيز، گريبانگير انسانهاي حق جو است .

وي ، ماه مبارك رمضان را، فرصتي بسيار مناسب براي ارائه آموزه ها و احكام دين به قشر جوان جامعه عنوان كرد و گفت : بي ترديد با بهره گيري از معنويت خاصي كه در لحظه لحظه اين ايام وجود دارد مي توان ذهن و روح جوياي حقيقت قشر جوان جامعه را به سوي حق و حقيقت سوق داد .

حجت الاسلام والمسلمين دارابي تصريح كرد : لازم است خانواده ها ، مربيان آموزشي مدارس و مسئولان مساجد ، با برنامه ريزي مناسب و طراحي راهكارهاي تأثير گذار ، از اين ماه معنوي، براي هدايت نوجوانان و جوانان جامعه ، به خوبي استفاده كنند.

وي، همچنين به تأسيس و فعاليت مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا اشاره كرد و گفت : در راستاي برنامه ريزي توسعه و گسترش كمي و كيفي علوم ديني ، ارائه راهكارهاي مناسب آموزشي ، تربيتي ، حمايت معنوي براي تربيت نيروهاي موفق ، خلاق ، متعهد و متخصص ، در حوزه علوم اسلامي ، مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا ، فعال شده اند .

مدير كل آموزش متوسطه سازمان تبليغات اسلامي يادآورشد : اميد است با برنامه ريزي هاي خاصي كه در بخش آموزش سازمان تبليغات اسلامي صورت گرفته و همچنين فعاليت مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا ، همچنين خانواده ها و ديگر نهادهاي آموزشي، از اين پس شاهد ارتقاء كيفيت آموزش و تربيت ديني قشر جوان جامعه باشيم.

وي اظهار اميدواري كرد ، با فعاليت ارزنده مسئولان مراكز مختلف ، در آينده ، شاهد حضور فعاليت نيروهاي متدين ، متخصص و آگاه به مسائل ديني در سطح كشور باشيم .



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