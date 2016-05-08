اسمعیل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نگذاشتن زباله در طول روز در محله‌های مختلف شهر کرمان از اسفندماه سال گذشته با اطلاع‌رسانی و آموزش‌ به کسبه آغاز شده است، اظهار کرد: در این طرح واحد گشت پسماند به مردم و کسبه‌ای که در طول روز زباله‌های خود را بیرون می‌گذارند، تذکر می‌دهند.

وی افزود: این تذکرها با ارائه‌ آموزش‌های مختلف در رابطه با خطرات گذاشتن زباله در طول روز و هزینه‌هایی که این کار در پی دارد، همراه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان با بیان اینکه گشت پسماند به‌صورت چهره‌به‌چهره به مردم آموزش می‌دهند، تصریح کرد: گشت پسماند ضمن اهدای پاکت‌زباله به مغازه‌داران، از آن‌ها می‌خواهد تا زباله‌هایی که در جلوی مغازه و جوی ریخته‌اند را جمع‌آوری کرده و در ساعت ۹ شب هنگام تعطیل کردن مغازه بیرون بگذارند.

جهانشاهی با تاکید بر اینکه کسبه باید سطل زباله‌ متناسب با شغل‌شان داشته باشند، گفت: کسبه نباید زباله‌ها حتی کاغذ و مقوا را در جوی جلوی مغازه، رها کنند.

وی با اشاره به هماهنگی سازمان پسماند شهرداری با اتاق اصناف تصریح کرد: طبق هماهنگی با اتاق اصناف، در صورت عدم همکاری کسبه، تا دو بار به آن‌ها تذکر داده می‌شود و پس از آن فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.