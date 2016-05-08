۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری کرمان خبر داد:

اهدای پاکت‌زباله به مغازه‌داران کرمانی توسط گشت پسماند

کرمان - مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری کرمان از اهدای پاکت‌زباله به مغازه‌داران توسط گشت پسماند خبر داد.

اسمعیل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نگذاشتن زباله در طول روز در محله‌های مختلف شهر کرمان از اسفندماه سال گذشته با اطلاع‌رسانی و آموزش‌ به کسبه آغاز شده است، اظهار کرد: در این طرح واحد گشت پسماند به مردم و کسبه‌ای که در طول روز زباله‌های خود را بیرون می‌گذارند، تذکر می‌دهند.

وی افزود: این تذکرها با ارائه‌ آموزش‌های مختلف در رابطه با خطرات گذاشتن زباله در طول روز و هزینه‌هایی که این کار در پی دارد، همراه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان با بیان اینکه گشت پسماند به‌صورت چهره‌به‌چهره به مردم آموزش می‌دهند، تصریح کرد: گشت پسماند ضمن اهدای پاکت‌زباله به مغازه‌داران، از آن‌ها می‌خواهد تا زباله‌هایی که در جلوی مغازه و جوی ریخته‌اند را جمع‌آوری کرده و در ساعت ۹ شب هنگام تعطیل کردن مغازه بیرون بگذارند.

جهانشاهی با تاکید بر اینکه کسبه باید سطل زباله‌ متناسب با شغل‌شان داشته باشند، گفت: کسبه نباید زباله‌ها حتی کاغذ و مقوا را در جوی جلوی مغازه، رها کنند.

وی با اشاره به هماهنگی سازمان پسماند شهرداری با اتاق اصناف تصریح کرد: طبق هماهنگی با اتاق اصناف، در صورت عدم همکاری کسبه، تا دو بار به آن‌ها تذکر داده می‌شود و پس از آن فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

