به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، نیکنام حسینپور مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی با اشاره به تعداد تراکنشها گفت: از آغاز نمایشگاه تا پایان روز شنبه (۱۸ اردیبهشت) ۴۳۰ هزار تراکنش موفق در نمایشگاه انجام شد.
وی افزود: روز شنبه (۱۸ اردیبهشت) ۹۵ هزار تراکنش در نمایشگاه انجام شد. مقایسه این آمار با میزان تراکنشهای نسبت به روز مشابه در نمایشگاه سال گذشته، نشان از افزایش ۵ درصدی تراکنشها دارد.
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «فردا برای خواندن دیر است...» از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار می شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
