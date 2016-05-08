۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

نایب رئیس هیئت گلف استان کرمانشاه:

اردوی تیم ملی وودبال از ۲۲ اردیبهشت در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- نایب رئیس هیئت گلف استان کرمانشاه از برگزاری اردوی تیم ملی وودبال در کرمانشاه خبر داد.

مهدی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تیم ملی وودبال کشورمان از ۲۲ اردیبهشت ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مشاور امور جوانان فدراسیون گلف ایران گفت: این نخستین اردوی تیم ملی وودبال خواهد بود که به مدت ۳ روز از تاریخ مذکور در استادیوم آزادی شهر کرمانشاه برگزار می شود.

جوکار برگزاری این اردو را در راستای کسب آمادگی ملی پوشان برای مسابقات جهانی کره جنوبی عنوان کرد و افزود: ۷ ورزشکار آقا و خانم در این اردو حضور خواهند داشت.

نایب رئیس هیئت گلف استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ورزشکاران کمیته وودبال هیئت گلف استان کرمانشاه نیز در زمان برگزاری اردو در راستای دانش افزایی و بهره گیری از تجربیات ملی پوشان حضور خواهند داشت.

