مهدی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تیم ملی وودبال کشورمان از ۲۲ اردیبهشت ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
مشاور امور جوانان فدراسیون گلف ایران گفت: این نخستین اردوی تیم ملی وودبال خواهد بود که به مدت ۳ روز از تاریخ مذکور در استادیوم آزادی شهر کرمانشاه برگزار می شود.
جوکار برگزاری این اردو را در راستای کسب آمادگی ملی پوشان برای مسابقات جهانی کره جنوبی عنوان کرد و افزود: ۷ ورزشکار آقا و خانم در این اردو حضور خواهند داشت.
نایب رئیس هیئت گلف استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ورزشکاران کمیته وودبال هیئت گلف استان کرمانشاه نیز در زمان برگزاری اردو در راستای دانش افزایی و بهره گیری از تجربیات ملی پوشان حضور خواهند داشت.
