ماجرای اعتراضات منتخبان دهم به اظهارات عارف در ضیافت شام روحانی

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه روز گذشته منتخبین مجلس دهم با رئیس جمهور گفت: آقای عارف عملکرد مجلس نهم را در سخنرانی اش در ریاست جمهوری زیر سوال برد و با اظهاراتی قصد داشت مجلس را نقطه مقابل دولت جلوه دهد.

نماینده مردم لنگرود ادامه داد: دیگر آنکه وی قصد داشت وانمود کند سوالات و تذکرات در مجلس نهم جنبه شخصی داشته است در حالی که تنها اهرم نظارتی نمایندگان سوال، تذکر و استیضاح است.

عضو فراکسیون فراگیر گفت: از صحبت های آقای عارف برداشت می شد که انتظار داشته نمایندگان وکیل الدوله باشند در حالی که نمایندگان وکالت ملت را بر عهده دارند.

لاهوتی اظهار داشت: بنده به اظهارات آقای عارف در جلسه با رئیس جمهور اعتراض کرده و اعلام کردم این اظهارات بی انصافی است زیرا نمایندگان حق سوال و استیضاح دارند و اگر این گونه که شما می خواهید مجلس را اداره کنید باید در مجلس را ببندیم.

لاهوتی ادامه داد: آقای لاریجانی نیز در صحبت های خود از عملکرد مجلس نهم دفاع کرد.

لاهوتی اظهار داشت: مجری جلسه اعلام کرد که آقای عارف به نمایندگی از منتخبان سخنرانی خواهد کرد که این اظهارات منجر به اعتراض منتخبان حاضر در جلسه شد و آقای عارف از جانب خودش صحبت کرد.