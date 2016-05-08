۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ماجرای اعتراضات منتخبان دهم به اظهارات عارف در ضیافت شام روحانی

نماینده مردم لنگرود ماجرای اعتراض نمایندگان مجلس دهم به اظهارات عارف در جلسه ضیافت شام رئیس جمهور را تشریح کرد.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه روز گذشته منتخبین مجلس دهم با رئیس جمهور گفت: آقای عارف عملکرد مجلس نهم را در سخنرانی اش در ریاست جمهوری زیر سوال برد و با اظهاراتی قصد داشت مجلس را نقطه مقابل دولت جلوه دهد.

نماینده مردم لنگرود ادامه داد: دیگر آنکه وی قصد داشت وانمود کند سوالات و تذکرات در مجلس نهم جنبه شخصی داشته است در حالی که تنها اهرم نظارتی نمایندگان سوال، تذکر و  استیضاح است.

عضو فراکسیون فراگیر گفت: از صحبت های آقای عارف برداشت می شد که انتظار داشته نمایندگان وکیل الدوله باشند در حالی که نمایندگان وکالت ملت را بر عهده دارند.

لاهوتی اظهار داشت: بنده به اظهارات آقای عارف در جلسه با رئیس جمهور اعتراض کرده و اعلام کردم این اظهارات بی انصافی است زیرا نمایندگان حق سوال و استیضاح دارند و اگر این گونه که شما می خواهید مجلس را اداره کنید باید در مجلس را ببندیم.

لاهوتی ادامه داد: آقای لاریجانی نیز در صحبت های خود از عملکرد مجلس نهم دفاع کرد.

لاهوتی اظهار داشت: مجری جلسه اعلام کرد که آقای عارف به نمایندگی از منتخبان سخنرانی خواهد کرد که این اظهارات منجر به اعتراض منتخبان حاضر در جلسه شد و آقای عارف از جانب خودش صحبت کرد.

