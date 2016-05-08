فرهنگیان و روحانیون نقش موثری در ایجاد گفتمان اقتصادمقاومتی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری محلات، سید احد سجادی اظهار داشت: مسئولیت اجرای شعار سال جاری تنها به عهده قوه مجریه نیست، بلکه تمام قوا و همچنین اقشار تاثیرگذار جامعه باید در راستای تحقق شعار سال ۹۵ تلاش کنند.

وی افزود: در این بین فرهنگیان و روحانیون دو قشر تاثیرگذار جامعه هستند و نقش و سهم به سزایی در ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال۹۵ دارند.

فرماندار محلات همچنین هموار کردن راه های سرمایه گذاری را یکی از موارد مهم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: در شهرستان محلات نیز به طور جدی پیگیر رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی خواهیم بود و به دنبال تحقق افتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی هستیم.

سجادی مدیران شهرستان را به داشتن همتی بالاتر از وظایف همیشگی خود توصیه کرد و از آن ها خواست تا خلاء ها را ببینند و اقدامات موثر انجام دهند.

وی افزود: در این راستا دستگاه های شهرستان به ۱۰ گروه کارشناسی، با وظایف مشخص تقسیم شده اند تا به ارائه برنامه های اجرایی خود، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی بپردازند.

فرماندار محلات تصریح کرد: تدوین برنامه های آموزشی بازارمحور و صادرات گرا، تقویت مراکز رشد و حمایت از ایده ها و طرح های تجاری و دانش بنیان از مهمترین اصولی است که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باید پیگیری شود.