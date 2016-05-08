کنفرانس «اسلام و مسیحیت: پایبندی به سنت، وفاداری به روسیه»

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس اسلام و مسیحیت در پایتخت فرهنگی روسیه برگزار شد و به موجب آن بر راه­های مبارزه با مبلغان سازمان­های تروریستی و تبلیغات برای ازدواج­ های «غیرسنتی» (همجنسگرایان) در سن­پترزبورگ و تلاش مشترک برای غلبه بر مشکلات اسلام و مسیحیت تاکید شد.

کنفرانس «اسلام و مسیحیت» با موضوع وفاداری به سنت و روسیه برای اولین بار در پایتخت فرهنگی روسیه برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان اسلام و مسیحیت و کارشناسان نامدار در حوزه تاریخ، دین شناسی و همچنین روابط بین­الملل حضور پیدا کردند.

مفتیان قفقاز شمالی و منطقه مرکزی روسیه و چوواشی از جمله اسماعیل حاجی بردییف رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی و مفتی منطقه کاراچایو-چرکسیا، آلیبر حضرت کرگانوفمفتی مسکو و منطقه مرکزی روسیه و مفتی چوواشی در این برنامه حاضر شدند. سازماندهی کنندگان این نشست دولت سن­پترزبورگ، اسقفی کلیسای ارتدوکس سن­پترزبورگ، اداره دینی مسلمانان این شهر و منطقه شمال غرب روسیه بودند.

میخاییل ماکرِتسوف معاون فرماندار سن­پترزبورگ خاطر نشان کرد که در طول یکصد سال الگوی مسالمت آمیز همزیستی ادیان در روسیه و پایتخت شمالی شکل گرفته است. به گفته وی، امروز تهدیدها و خطرات مشترک می باشند؛ این خطرات در رابطه با فعالیت مبلغان سازمان­های تروریستی و تبلیغ برای تفکرات و اندیشه­های افراطی­گرایانه هستند و ما در این کنفرانس سعی داریم به سطح جدیدی از گفتگوها بین ساختارهای کلیسایی و غیردینی دست یافته و از وقوع اختلافات احتمالی پیشگیری کنیم.

ولادیمیر لیگوید رئیس شورای کلیسایی در امور تعاملات کلیسا با جامعه و رسانه­ها نیز گفت که فهم موضوع سازگاری بین اقوام، یک ارزش است و امروز چه حکومت و چه نمایندگان ادیان اصلی جهانی بر آن اذعان دارند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دفاع از ارزش­های خانواده مساله­ای است که برای هر دو دین اهمیت دارد. ۲۰ تا ۳۰ سال پیشرهبران دینی حتی اجازه فکر کردن به ازدواج­های تک­جنسیتی را نمی­دادند. اما امروز این مساله به یک واقعیت در برخی کشورها تبدیل شده است. تهدید خانواده و ارزش­های خانواده به منزله تهدید جامعه است.

راویل پانچییفمفتی مسجد جامع سن­پترزبورگ علاوه بر دستور کار روز کنفرانس موضوع خدمت در مساجد و فعالیت­های دینی – آموزشی و همچنین مبارزه با پدیده­های بیگانه در مناطق را طرح کرد.

وی همچنین گفت: پترزبورگ امروز در مرکز توجه افراط­گرایان و دسیسه­افکنان برای ایجاد تفرقه و برهم زدن ثبات و آرامش قرار دارد. امروز دین و تفرقه­اندازی در سنت اقوام کشور ما نیست. مساله مهم اینجاست که دانشگاه­های عربستان سعودی افرادی را تربیت می­کنند که حاضر به پذیرفتن سنت­های ما نیستند و وهابیت نیز در جامعه ما پذیرفته نمی­ شود.

به گفته وی امروز نقطه نظرات در جامعه جهانی روبه تغییر است و سفارشات برای برهم زدن اوضاع مناطق مشخص تحت شعارهای دینی صورت می­گیرد. امروز هر که قدرت دارد و می­تواند بر روند حوادث تاثیر بگذارد، باید بداند که در قبال نسل آینده مسئول است.

سایر سخنرانان به موضوعاتی از قبیل «وضعیت امروز سازمان­های دینی سن­پترزبورگ و منطقه شمال غرب روسیه»، «کسانی که تازه به اسلام گرویده­اند و ویژگی­های منطقه­ای در جامعه»، «مسیحیان و مسلمانان در دفاع از لنینگراد در جنگ جهانی دوم» پرداختند.

ادامه این کنفرانس در انستیتوی نسخ خطی آکادمی علوم روسیه بود و مقالاتی با موضوع «اسلام و مسیحیت در دوران پیامبر اسلام» (آندره واسویویچ رییس آکادمی)، سنت­های پترزبورگی در تنوع ادیان و علوم آکادمیک به عنوان عاملی برای ثبات و گفتگوها (ماریانا شاهنویچ استاد دانشگاه) قرائت شد.

بخش انتهایی کنفرانس در موزه تاریخ ادیان با بحث و مناظره حاضرین انجام گرفت.