کنفرانس «اسلام و مسیحیت: پایبندی به سنت، وفاداری به روسیه»

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس اسلام و مسیحیت در پایتخت فرهنگی روسیه برگزار شد و به موجب آن بر راههای مبارزه با مبلغان سازمانهای تروریستی و تبلیغات برای ازدواج های «غیرسنتی» (همجنسگرایان) در سنپترزبورگ و تلاش مشترک برای غلبه بر مشکلات اسلام و مسیحیت تاکید شد.
کنفرانس «اسلام و مسیحیت» با موضوع وفاداری به سنت و روسیه برای اولین بار در پایتخت فرهنگی روسیه برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان اسلام و مسیحیت و کارشناسان نامدار در حوزه تاریخ، دین شناسی و همچنین روابط بینالملل حضور پیدا کردند.
مفتیان قفقاز شمالی و منطقه مرکزی روسیه و چوواشی از جمله اسماعیل حاجی بردییف رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی و مفتی منطقه کاراچایو-چرکسیا، آلیبر حضرت کرگانوفمفتی مسکو و منطقه مرکزی روسیه و مفتی چوواشی در این برنامه حاضر شدند. سازماندهی کنندگان این نشست دولت سنپترزبورگ، اسقفی کلیسای ارتدوکس سنپترزبورگ، اداره دینی مسلمانان این شهر و منطقه شمال غرب روسیه بودند.
میخاییل ماکرِتسوف معاون فرماندار سنپترزبورگ خاطر نشان کرد که در طول یکصد سال الگوی مسالمت آمیز همزیستی ادیان در روسیه و پایتخت شمالی شکل گرفته است. به گفته وی، امروز تهدیدها و خطرات مشترک می باشند؛ این خطرات در رابطه با فعالیت مبلغان سازمانهای تروریستی و تبلیغ برای تفکرات و اندیشههای افراطیگرایانه هستند و ما در این کنفرانس سعی داریم به سطح جدیدی از گفتگوها بین ساختارهای کلیسایی و غیردینی دست یافته و از وقوع اختلافات احتمالی پیشگیری کنیم.
ولادیمیر لیگوید رئیس شورای کلیسایی در امور تعاملات کلیسا با جامعه و رسانهها نیز گفت که فهم موضوع سازگاری بین اقوام، یک ارزش است و امروز چه حکومت و چه نمایندگان ادیان اصلی جهانی بر آن اذعان دارند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: دفاع از ارزشهای خانواده مسالهای است که برای هر دو دین اهمیت دارد. ۲۰ تا ۳۰ سال پیشرهبران دینی حتی اجازه فکر کردن به ازدواجهای تکجنسیتی را نمیدادند. اما امروز این مساله به یک واقعیت در برخی کشورها تبدیل شده است. تهدید خانواده و ارزشهای خانواده به منزله تهدید جامعه است.
راویل پانچییفمفتی مسجد جامع سنپترزبورگ علاوه بر دستور کار روز کنفرانس موضوع خدمت در مساجد و فعالیتهای دینی – آموزشی و همچنین مبارزه با پدیدههای بیگانه در مناطق را طرح کرد.
وی همچنین گفت: پترزبورگ امروز در مرکز توجه افراطگرایان و دسیسهافکنان برای ایجاد تفرقه و برهم زدن ثبات و آرامش قرار دارد. امروز دین و تفرقهاندازی در سنت اقوام کشور ما نیست. مساله مهم اینجاست که دانشگاههای عربستان سعودی افرادی را تربیت میکنند که حاضر به پذیرفتن سنتهای ما نیستند و وهابیت نیز در جامعه ما پذیرفته نمی شود.
به گفته وی امروز نقطه نظرات در جامعه جهانی روبه تغییر است و سفارشات برای برهم زدن اوضاع مناطق مشخص تحت شعارهای دینی صورت میگیرد. امروز هر که قدرت دارد و میتواند بر روند حوادث تاثیر بگذارد، باید بداند که در قبال نسل آینده مسئول است.
سایر سخنرانان به موضوعاتی از قبیل «وضعیت امروز سازمانهای دینی سنپترزبورگ و منطقه شمال غرب روسیه»، «کسانی که تازه به اسلام گرویدهاند و ویژگیهای منطقهای در جامعه»، «مسیحیان و مسلمانان در دفاع از لنینگراد در جنگ جهانی دوم» پرداختند.
ادامه این کنفرانس در انستیتوی نسخ خطی آکادمی علوم روسیه بود و مقالاتی با موضوع «اسلام و مسیحیت در دوران پیامبر اسلام» (آندره واسویویچ رییس آکادمی)، سنتهای پترزبورگی در تنوع ادیان و علوم آکادمیک به عنوان عاملی برای ثبات و گفتگوها (ماریانا شاهنویچ استاد دانشگاه) قرائت شد.
بخش انتهایی کنفرانس در موزه تاریخ ادیان با بحث و مناظره حاضرین انجام گرفت.
نظر شما