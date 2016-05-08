به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مسابقه صحنه ای نوزدهمین جشنواره ملی مقاومت - فتح خرمشهر متشکل از نادر برهانی مرند، کوروش زارعی و مجید حیاتی ۹ نمایش را برای حضور در این رویداد تئاتری به شرح زیر معرفی کردند.

نمایش «آئیس» به نویسندگی و کارگردانی ندا اعتمادی کیا از آبادان

نمایش «ایستادن بر فراز یک اتفاق» به نویسندگی سیدعلی موسویان و کارگردانی روزبه اختری از تهران

نمایش «بی مرگی» به نویسندگی اصغر گروسی و کارگردانی سیاوش توده فلاح از نظرآباد استان البرز

نمایش «تیک تاک» به نویسندگی علی کوچکی و چترا نادری و به کارگردانی بهار کریم زاده از تهران

نمایش «جرده» به نویسندگی پژمان محراب پور و آمنه پورحسین و کارگردانی عبدالله حیاتی از خرمشهر

نمایش «قرار» به نویسندگی مهرداد کوروش نیا و کارگردانی محمد شاکری از بجنورد

نمایش «قطاری که تمام نشد» به نویسندگی کامران شهلایی و به کارگردانی سهمیه مهری از کرمانشاه

نمایش «لیلا» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی از بروجرد

نمایش «ندیدن» به نویسندگی کامران شهلایی و به کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی از تهران

نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر به دبیری حسین مسافرآستانه از ۲۸ اردیبهشت تا ۲ خرداد ماه در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود.