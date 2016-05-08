  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

توسط انتشارات بیان معنوی؛

عرضه آثار حجت الاسلام پناهیان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عرضه آثار حجت الاسلام پناهیان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاکنون ۱۰ کتاب از تألیفات علیرضا پناهیان توسط انتشارات بیان معنوی عرضه و روانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۱۰ کتاب از تألیفات استاد پناهیان توسط انتشارات بیان معنوی عرضه شده است. این کتابها در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(۱۳۹۵) در «بخش ناشران عمومی، سالن ۲، راهرو ۷، غرفه ۵۲۲، نشر معارف» عرضه شده است.  

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس (عوارضی اتوبان تهران - قم)، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد. ایستگاه متروی شهر آفتاب در وروردی شرقی نمایشگاه قرار دارد.

تهیه این کتابها از طریق سفارش اینترنتی(+) یا مراجعه به مراکز فروش محصولات بیان معنوی در سراسر کشور(+) نیز امکان پذیر است.

فهرست کتابهای منتشر شده از استاد علیرضا پناهیان:

۱. چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟

۲. چگونه دستورات دینی، ما را تربیت می کند؟

(گزیده ای از کتاب شهر خدا)

۳. انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه

۴. نگاهی به رابطۀ عبد و مولا

۵. رهایی از تکبر پنهان

۶- شهر خدا (رمضان و رازهای روزه داری)

۷. برای مهمانی خدا آماده شویم

(گزیده ای از کتاب شهر خدا)

۸. آشنایی با چند مفهوم کلیدی اخلاق

(گزیده ای از کتاب شهر خدا)

۹. شکوه امر خدا

۱۰. تحلیلی بر نگاه امام به هنر و رسانه

برای آشنایی بیشتر با کتابها اینجا را ببینید: (+)

کد مطلب 3619430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها