به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن موذنی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تبریز گفت: با توجه به تعیین شعار سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توجه به فرهنگ و سبک زندگی شهدا با این رویکرد می تواند در تعمیق مباحث اقتصاد مقاومتی در سبک زندگی مردم و نیز شیوه مدیریت سازمان ها و نهادها به صورت بسیار موثری مفید واقع شود.

وی افزود: توجه به هر یک از شاخص های فرهنگ و سبک زندگی شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت نظیر ایمان و توکل به خدا، از خود گذشتگی و محاسبه نفس، ترجیح منافع ملی و عمومی به منافع فردی، خدمت گزاری، مردم داری، استقامت در راه رسیدن به هدف، ذلت گریزی، قناعت، ساده زیستی، انصاف، خطرپذیری، انتقاد پذیری، وطن پرستی، رعایت نظم در امور، اعتماد به نفس بالا، انجام وظیفه و احساس مسئولیت، احسان و نیکوکاری و... به صورت واضحی بیانگر فرهنگی است که گفتمان اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد.

حجت الاسلام موذنی ابراز داشت: روحیه جهادی در تمام رفتار و سبک زندگی شهدا دیده می شود و این روحیه می تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و به تبع آن پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد.