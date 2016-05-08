به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، آیت الله محسن کارزونی در دیدار خود از دادگستری کل استان البرز با اشاره به جایگاه و منزلت قضاوت در موازین و آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: یکی از زمینه‌های سعادت بشری و باز شدن ابواب فضل الهی برای هر امتی، این است که امر قضاوت در دست علما باشد.

وی با تاکید بر اینکه علم و دانش قاضی می‌تواند در ختم شکایت‌ها موثر باشد، گفت: اگر امور اجرایی در کشور به خوبی اجرا شود و اقتصاد رونق داشته باشد بسیاری از تخلفات و جرایم رخ نمی‌دهد که نتیجه آن کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین در پایان اضافه کرد: باید توجه داشت در کنار پیش‌زمینه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های دولتی، احکام قضایی می‌تواند در اصلاح افراد جامعه نقش بسیار مهمی داشته باشد.