  1. استانها
  2. البرز
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری:

احکام قضایی می‌تواند جامعه را اصلاح کند

کرج - نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری گفت: در کنار پیش‌زمینه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های دولتی، احکام قضایی می‌تواند در اصلاح افراد جامعه نقش بسیار مهمی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، آیت الله محسن کارزونی در دیدار خود از دادگستری کل استان البرز با اشاره به جایگاه و منزلت قضاوت در موازین و آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: یکی از زمینه‌های سعادت بشری و باز شدن ابواب فضل الهی برای هر امتی، این است که امر قضاوت در دست علما باشد.

وی با تاکید بر اینکه علم و دانش قاضی می‌تواند در ختم شکایت‌ها موثر باشد، گفت: اگر امور اجرایی در کشور به خوبی اجرا شود و اقتصاد رونق داشته باشد بسیاری از تخلفات و جرایم رخ نمی‌دهد که نتیجه آن کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین در پایان اضافه کرد: باید توجه داشت در کنار پیش‌زمینه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های دولتی، احکام قضایی می‌تواند در اصلاح افراد جامعه نقش بسیار مهمی داشته باشد.

