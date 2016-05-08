برنامه ششم احتمالا در مجلس دهم بررسی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیش از ظهر امروز در جمع منتخبین مجلس دهم در ساختمان مجلس قدیم با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ سند چشمانداز بیست ساله در سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری اجرای برنامه بلند مدت در کشور در دستور کار قرار گرفت، گفت: سال ۸۴ اولین برنامه در راستای اهداف ۱۴۰۴ آغاز شد که این اولین اقدام برای اجرای برنامه بلندمدت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: نمایندگان منتخب بعد از فرآیندی که برای کار رسمیت مجلس انجام میدهند، چنانچه مجلس فعلی بررسی برنامه ششم را تمام نکند، رسیدگی به آن توسط منتخبین مجلس دهم خواهد بود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه شاید حق طبیعی شما باشد که این برنامه را رسیدگی کنید، خاطرنشان کرد: برخی از منتخبین مجلس دهم عنوان میکنند این برنامه، ریلگذاری پنج ساله است که باید در آینده اجرا شود؛ بنابراین رسیدگی به آن باید توسط ما باشد.
نوبخت گفت: این برنامه بعد از دو برنامه که از سند چشمانداز بیست ساله اجرا کردهایم، سومین برنامه و ششمین برنامه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.
وی افزود: برنامه ششم را با استفاده از تجارب گذشته طراحی کردهایم تا به وسیله آن در سالهای ۹۵ تا ۹۹ چند مسئله اصلی در کشور دنبال شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکرد ایران اسلامی و تعامل با جهان، اساس و رویکرد برنامه ششم است.
نوبخت با بیان اینکه چهار مشکل اساسی در این برنامه مورد بررسی قرار میگیرد که اگر رسیدگی به آنها انجام نشود، در کشور بحران ایجاد خواهد شد، ادامه داد: مسئله آب یکی از این مسائل است که اگر به آن توجه نکنیم، به بحران میرسیم. حتی اگر پول نداشته باشیم، موضوع محیطزیست باید رسیدگی شود.
وی مسئله صندوقهای بازنشستگی را از دیگر مسائلی که در برنامه ششم توسعه مورد تاکید است، نامید و گفت: اگر در پنج سال آینده به موضوع صندوق بازنشستگی و مسئله بازنشستگان رسیدگی نکنیم، به بحران تبدیل میشود؛ در پایان اسفند سال گذشته همه حقوق و عیدیهای خود را گرفته بودند، اما بازنشستگان لشگری هنوز حقوق خود را نگرفته بودند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: برخی سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب ضمن توجه به همه بخشهای کشور در امر عمرانی، برنامه ششم توسعه توجه جدی به توسعه سواحل جنوب کشور دارد و در این راستا حرف برای گفتن زیاد است.
نوبخت ادامه داد: در کنار مسئله فرهنگ و بهداشت، امر صنعت، محیط کسب و کار و اشتغال از موضوعاتی است که در برنامه ششم توسعه به آن توجه جدی شده است.
وی گفت: برای تحقق رشد هشت درصدی که مد نظر مقام معظم رهبری است باید سرمایهگذاری جدید مورد تاکید قرار گرفته و بهرهوری را بالا ببریم که در برنامه ششم توسعه بر اساس این امر برنامهریزی شده است.
سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی با عقبهای بزرگ در خدمت نمایندگان مجلس است تا اگر ابهاماتی وجود دارد، آن را برطرف کند.
