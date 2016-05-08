۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

رقابت بیش از ۴۰۰ طلبه در مسابقات قرآنی حوزه علمیه خراسان

هفتمین دوره مسابقات قرآن حوزه علمیه خراسان در رشته های مختلف قرآنی، اذان، دعا و مناجات خوانی با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از طلاب حوزه‌های علمیه خراسان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسدالله علیزاده، مسئول اداره امور فرهنگی قرآنی حوزه علمیه خراسان در این رابطه گفت: شركت كنندگان این دوره از مسابقات در دو بخش شركت کرده اند كه بخش اول آن شامل: رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ یک، ۵،۱۰، ۲۰،۳۰ جزء، اذان، دعا و مناجات خوانی و بخش دوم آن شامل رشته های: معارف تفسیر و حفظ حدیث برای سطح ۱ و سطح ۲ و تبلیغ قرآن محور برای سطح ۲ به بالا است.

وی گفت: این مسابقه در رشته های حفظ، اذان، قرائت، ترتیل و دعاخوانی در مدرسه علمیه سلیمانیه در حال برگزاری است و رشته های حفظ موضوعی و معارف تفسیر و حفظ حدیث و تبلیغ قرآن محور در هفته اول مهر ماه برگزار خواهد شد.

علیزاده با اشاره به اینكه این مسابقات در رشته‌های حفظ یک جزء، ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم و اذان به پایان رسیده، افزود: در روز دوم شرکت‌کنندگان در رشته‌های باقیمانده به رقابت می‌پردازند.

وی تأکید کرد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده هر یک از شرکت‌کنندگان در هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن و حدیث، می توانند به صورت همزمان در دو رشته (یک رشته از بخش اول و یک رشته از بخش دوم) شركت کنند.

علیزاده با بیان این‌که بیش از ۴۰۰ نفر از طلاب حوزه‌ علمیه خراسان در این مسابقات شرکت کرده‌اند و بیشتر آن‌ها در حال تحصیل در سطح یک حوزه هستند، گفت: با عنایت به تجارب برگزاری چندین دوره مسابقات سراسری قرآن و حدیث و بنابر نظرات اساتید و کارشناسان قرآن و حدیث حوزه های علمیه مبنی بر ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات، در این دوره از مسابقات نیز ملاک ارزیابی و تعیین نفرات برتر براساس معیار ممتاز، عالی و خوب است.

مسئول اداره امور فرهنگی قرآنی حوزه علمیه خراسان با بیان اینكه تمامی افرادی که حائز رتبه ممتاز، عالی و خوب شوند از جوایز هفتمین دوره مسابقات بهره مند می شوند، اظهار داشت: اساتید برجسته قرآنی، داوری این مسابقات را بر عهده داشتند و نفرات برتر این دوره از مسابقات به مسابقات كشوری حوزه‌های علمیه معرفی می‌شوند.

