رقابت بیش از ۴۰۰ طلبه در مسابقات قرآنی حوزه علمیه خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسدالله علیزاده، مسئول اداره امور فرهنگی قرآنی حوزه علمیه خراسان در این رابطه گفت: شركت كنندگان این دوره از مسابقات در دو بخش شركت کرده اند كه بخش اول آن شامل: رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ یک، ۵،۱۰، ۲۰،۳۰ جزء، اذان، دعا و مناجات خوانی و بخش دوم آن شامل رشته های: معارف تفسیر و حفظ حدیث برای سطح ۱ و سطح ۲ و تبلیغ قرآن محور برای سطح ۲ به بالا است.

وی گفت: این مسابقه در رشته های حفظ، اذان، قرائت، ترتیل و دعاخوانی در مدرسه علمیه سلیمانیه در حال برگزاری است و رشته های حفظ موضوعی و معارف تفسیر و حفظ حدیث و تبلیغ قرآن محور در هفته اول مهر ماه برگزار خواهد شد.

علیزاده با اشاره به اینكه این مسابقات در رشته‌های حفظ یک جزء، ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم و اذان به پایان رسیده، افزود: در روز دوم شرکت‌کنندگان در رشته‌های باقیمانده به رقابت می‌پردازند.

وی تأکید کرد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده هر یک از شرکت‌کنندگان در هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن و حدیث، می توانند به صورت همزمان در دو رشته (یک رشته از بخش اول و یک رشته از بخش دوم) شركت کنند.

علیزاده با بیان این‌که بیش از ۴۰۰ نفر از طلاب حوزه‌ علمیه خراسان در این مسابقات شرکت کرده‌اند و بیشتر آن‌ها در حال تحصیل در سطح یک حوزه هستند، گفت: با عنایت به تجارب برگزاری چندین دوره مسابقات سراسری قرآن و حدیث و بنابر نظرات اساتید و کارشناسان قرآن و حدیث حوزه های علمیه مبنی بر ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات، در این دوره از مسابقات نیز ملاک ارزیابی و تعیین نفرات برتر براساس معیار ممتاز، عالی و خوب است.

مسئول اداره امور فرهنگی قرآنی حوزه علمیه خراسان با بیان اینكه تمامی افرادی که حائز رتبه ممتاز، عالی و خوب شوند از جوایز هفتمین دوره مسابقات بهره مند می شوند، اظهار داشت: اساتید برجسته قرآنی، داوری این مسابقات را بر عهده داشتند و نفرات برتر این دوره از مسابقات به مسابقات كشوری حوزه‌های علمیه معرفی می‌شوند.