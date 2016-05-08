محجوب هم حذف شد/ پرونده جودوکاران ایران با چهار شکست بسته شد!

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی جودو کشورمان که در راه کسب امتیاز در راه رسیدن به سهمیه های بیشتر برای حضور در المپیک با چهار جودوکار راهی آذربایجان شده، با نتایجی ضعیف به کار خود پایان داد.

آخرین نماینده ایران جواد محجوب بود که در وزن ۱۰۰- کیلوگرم پس از استراحت در مرحله نخست ، دور دوم در ۵۲ ثانیه «دکو دیدیر» استرالیایی را ضربه فنی کرد و به دور سوم راه يافت.

محجوب در این مرحله و در مبارزه با «بکا جیوناشویلی» از گرجستان در فاصله 11 ثانیه به پایان مبارزه ضربه فنی شد و از دور مسابقات کنار رفت. این جودکار ۲۰ ساله گرجستانی که دو طلای جوانان جهان، ۵ طلا و ۴ نقره مسابقات مسترز، گرند اسلم و گرند پری در دو سال گذشته و دو برنز قهرمانی جهان را در کارنامه دارد با رنکنیگ هفت در وزن ۹۰- کیلوگرم به یک وزن بالاتر آمده است.

با حذف محجوب ، پرونده تیم چهار نفره کشورمان در این مسابقات با چهار شکست و تنها یک پیروزی روی تاتامی باکو بسته شد تا نمایندگان کشورمان بعد از سه روز تمرین ، پایان هفته جاری باکو را به مقصد آلماتی ترک کنند.

رقابتهای گرند پری آلماتی طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه به عنوان آخرین میدان کسب امتیاز برای ورود به المپیک برگزار خواهد شد و نمایندگان کشورمان باید برای حفظ حداقل دو سهمیه نتایج خوبی در این رقابتها کسب کنند.

علیرضا خجسته ، سعید ملایی و سعیدمرادی سه جودوکار دیگر کشورمان در این رقابتها بودند که با شکست برابر رقبای همان دور نخست حذف شدند.