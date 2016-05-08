میر آرمان واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به اینکه اقلیم اردبیل مناسب برای تولید انواع ماهی به ویژه ماهیان سردابی است، افزود: سال گذشته سه هزار تن ماهی سردابی در استان تولید شد و اردبیل در گروه ۱۰ استان برتر قرار گرفت.
وی افزود: مطالعات نشان میدهد ظرفیت تولید ماهی برای گونههای گرمابی، زینتی و ماهیان خاویاری نیز فراهم است و آبهای جاری و منابع آبی استان محل مناسبی برای پرورش ماهی است.
مدیرکل شیلات استان با تأکید به اینکه مطالعه منابع آبی از برنامههای بلندمدت این نهاد اجرایی است، ادامه داد: با مطالعه سدها و ذخایر آبی میتوانیم مکانهای مستعد برای پرورش ماهی را شناسایی کرده و جهت توسعه آبزیپروری اقدام کنیم.
واعظی پرورش ماهی در قفس را از برنامههای جدید شیلات استان دانست و متذکر شد: به همین منظور مشارکت بخش خصوصی موردحمایت است و از متقاضیان طرح نیز با ارائه تسهیلات حمایت میشود.
وی برنامه میانمدت شیلات را بازدید و بررسی فعالیت مزارع پرورش ماهی دانست و افزود: در حال حاضر ۴۵۹ مزرعه پرورش ماهی خرد، تیپ، منفرد و استخر دومنظوره در سطح استان دایر است.
مدیرکل شیلات استان از جمله برنامههای کوتاهمدت را افزایش تولید در واحد سطح برشمرد و متذکر شد: به دنبال این هستیم با توسعه مکانیزاسیون میزان تولید را به ۶۰ کیلوگرم در هر مترمربع افزایش دهیم.
واعظی ابراز امیدواری کرد با اجرای سه برنامه ذکر شده، استان اردبیل به ظرفیت تولید واقعی آبزیان که متجاوز از ۳۰ هزار تن است دست یابد.
