به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی در همایش مدیران مدارس متوسطه که ظهر امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، امتحان را ابزاری برای ارزشیابی دانست و اظهار داشت: اگر در نظام آموزش و پرورش همه چیز به امتحانات پایانی موکول شود نباید انتظار زیادی از دانش آموزان داشت و طبیعی است که تنها در امتحانات نهایی بازخورد مناسبی نخواهیم دید.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انجام برنامه تحلیل نتایج امتحانات نهایی از خرداد ۹۳ اظهار داشت: در یکی از نتایج طبقه بندی امتحانات خرداد در کرمانشاه، میانگین نمره امتحانی یک منطقه در این استان ۲.۷۵ بود و نظر ما بر تعطیلی آن منطقه آموزشی بود.

عمادی با اشاره به اینکه آزمون امتحانات نهایی تنها معیار برای سنجش آموزش و پرورش کشور است، افزود: نتیجه‌ای که از برنامه تحلیل نتایج امتحانات نهایی از سال ۹۳ انجام شد نشان داد که میانگین نمره‌ها در کل کشور ۱۲ بود و این بدان معنا بود که دانش آموز تنها ۶۰ درصد محتوای آموزشی را در امتحانات پس داده و ۴۰ درصد هدر رفته است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش نتیجه تحلیل امتحانات فوق الذکر را نشانه نقص سیستم ارزشیابی در کشور دانست و تصریح کرد: ارزشیابی مستمر باید ملاک قرار گیرد و دانش آموز هر روز تعلیم خود را پس دهد.

حق‌الزحمه امتحانات سال ۹۴ روزهای آینده پرداخت می‌شود

وی خواستار حذف واسطه های فراوان ستادی و ادارای در نظام آموزش و پرورش کشور شد و بیان کرد: در تمام نظام‌های آموزش و پرورش دنیا از هر ۱۰ معلم ۹ نفر در کلاس درس تدریس دارند و یک نفر کار ستادی را انجام می‌دهد اما در ایران این نسبت ۷ به ۳ است بدین معنی که از هر ۱۰ معلم ۷ نفر در کلاس هستند و این نقص بزرگی محسوب می‌شود.

عمادی ارزشیابی و آموزش را دو مقوله توأم و همراه با هم دانست و گفت: ارزشیابی اساساً کار معلم است و اگر نظام ارزشیابی سامان‌مندی داشته باشیم دیگر نباید امتحانات نهایی برگزار شود.

وی ارزشیابی به شیوه توصیفی در مقطع ابتدایی را حائز اهمیت دانست و افزود: ارزشیابی در ذات خود معنای توصیفی دارد و این نوع ارزشیابی تحولی در سیستم آموزش و پرورش کشور محسوب می شود.

این مسئول از برگزاری امتحانات نهایی پایه ششم و نهم و دوازدهم خبر داد و افزود: امتحانات پایه دوازدهم که قطعا نهایی است و در حال انجام اقدامات لازم برای این مهم هستیم.

وی با اشاره به اینکه رویه واحدی برای پرداخت حق‌الزحمه امتحانات اتخاذ خواهد شد، گفت: حق الزحمه سال ۹۲ پرداخت شده و سال گذشته هم ۶۷ میلیارد برای حق الزحمه معوقه پرداخت شد مطالباتی از سالهای ۹۱ و قبل‌تر از آن مانده و اما حق الزحمه سال ۹۴ نیز طی روزهای آتی پرداخت می شود.

اساس مدیریت در آموزش و پرورش مدیریت مدرسه است

معاون وزیر و رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش عدم حذف مردودی و تکرار پایه را نادرست دانست و گفت: در سیستم جدید ارزشیابی مستمر جای تکرار پایه را گرفته است.

وی خواستار عملکرد فعال‌تر مدیران مدارس شد و تاکید کرد: مدیران باید در عملکرد معلمان دخالت کنند تا وضعیت موجودشان ارتقا یابد اما مشکل این است که مدیران مدارس در ایران مدیر بودن خود را باور ندارند و از اختیارات خود کمتر استفاده می کنند.

عمادی اجرای سیاستگذاری واحد در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را ضروری دانست و گفت: متاسفانه این مهم در نظام آموزشی ما وجود ندارد اما به دنبال این هستیم تا آیین نامه واحدی برای امتحانات از پایه اول تا ۱۲ داشته باشیم.

وی همچنین از نظام‌مند شدن طرح جامع نظارت خبر داد و اظهار کرد: در خصوص بحث هدایت تحصیلی باید گفت که متولی هدایت تحصیلی آموزش نیست بلکه پرورش است و مسئولیت آن با اداره کل امور تربیتی و مشاوره است که اخیر مدیر ارشد این اداره نیز کار خود را آغاز کرده است.

عمادی بیان کرد: در کشور ما در بحث مدیریت دانش خوب عمل نمی شود و لازم است تا مدیران برای فشار و پافشاری فراوانی بوجود آورند تا تغییرات و تجارب مثبت در نظام آموزش و پرورش به هنگام اجرتی برنامه و طرح و تغییری نو از بین نرود.

وی اصل و اساس مدیریت در آموزش و پرورش را مدیریت مدرسه دانست و افزود: مدیر مدرسه حرف اول را می زند و از سوی دیگر متاسفانه خانواده ها نقش خود را ایفا نمی کنند و همه وظایف را به عهده مدارس می گذارند در حالیکه مدرسه تنها نقش تسهیل‌گر دارد.