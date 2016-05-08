سرهنگ داوود قاسمیان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت:حوالی ساعت ۱۶ روز شنبه در کیلومتر ۱۸ محور خواف- رشتخوار در استان خراسان رضوی یک دستگاه وانت نیسان به دلیل انحراف به چپ با سواری پراید برخورد کرد که متأسفانه در این حادثه دو تن کشته و شش تن مجروح شدند.



وی به حادثه دیگری حوالی ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه شنبه اشاره کرد و گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پراید درمحورهای فرعی استان بوشهر متاسفانه دو تن کشته و سه تن مجروح شدند. به گفته

وی علت این حادثه عدم توجه به جلو از سوی راننده پراید بوده است.



قاسمیان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس شهاب حوالی ساعت ۷ صبح یکشنبه در استان مازندران خبر داد و گفت: براثر این حادثه که درکیلومتر ۱۷ محورنوشهر رخ داد یک تن مجروح شد.



جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا تأکید کرد: بر اساس نظر کارشناسان پلیس راه علت این حادثه تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.