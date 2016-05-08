به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فتح اللهی در جلسه ای که با موضوع تهیه و تدوین بسته ی تشویقی نوسازی منطقه ۱۵ با حضورعلی اکبر انجمنی، شهردار منطقه ۱۵، مدیران دفاتر خدمات نوسازی و جمعی از معاونان و مدیران برگزار شد ضمن تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه، هدف از تشکیل این جلسه را بحث و تبادل نظظر در خصوص نحوه و راهکارهای اجرایی کردن برخی از مصوبات اولین جلسه ی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه نوسازی بافت های فرسوده امری فرابخشی و فراسازمانی است، یادآور شد: خوشبختانه با تعاملات مثبتی که میان دولت و مجموعه مدیریت شهری در سال گذشته انجام شد، شکل گیری ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با هدف ورود دولتمردان به چالش نوسازی بافت های فرسوده در دستور کار قرار گرفت.

فتح اللهی با بیان این که ۳۲ دستگاه اجرایی در کمیته های ۵ گانه ی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران حضور دارند، تصریح کرد: بر مبنای جمع بندی های کارشناسی صورت گرفته در جلسات برگزار شده ی کمیته های ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، تهیه و تدوین بسته ی تشویقی نوسازی برای کل شهر تهران و همچنین بسته ی تشویقی محله محور مبتنی بر شرایط و مقتضیات موجود در هر محله از بافت های فرسوده از جمله رئوس مأموریت های این ستاد است.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با اعلام این مطلب، افزود: منطقه ی ۱۵ به دلیل قدمت و گستردگی ابعاد مسئله ی نوسازی و منطقه ی ۱۲ به دلیل ویژگی های تاریخی در اولویت مأموریت های نوسازی قرار دارند.

وی اظهار داشت: در تدوین بسته ی تشویقی محله محور، ابعاد کالبدی موضوع که شامل مباحث خدمات، زیرساخت، صدور پروانه و ... است و همچنین ابعاد اجتماعی و فرهنگی که حرف جدیدی در مبحث نوسازی است، مد نظر قرار گرفته می شود.

فتح اللهی همچنین به اشتغال های ناپایا در بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: شایسته است برای ساکنان بافت های فرسوده که با پذیرش فرآیند نوسازی از طریق دفاتر خدمات نوسازی مستقر در محلات فرسوده دست به جهاد نوسازی می زنند، خدمات ویژه ای در قالب بسته های تشویقی محله محور مانند ارائه ی آموزش های فنی و حرفه ای در راستای ارتقاء توانمندی و مهارت های حرفه ای، بیمه ویژه ی سلامت و غیره تعریف شود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در خاتمه سخنان خود، استفاده از تجربیات شهرداران مناطق را جهت تدوین بسته ی تشویقی محله محور ضروری دانست و تأکید کرد: امروز در محضر شهردار منطقه ۱۵ و همکاران ایشان هستیم تا از تجربیات ایشان در تهیه و تدوین بسته ی تشویقی منطقه ۱۵ بهره مند شویم.

علی اکبر انجمنی، شهردار منطقه ۱۵ نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران تا به امروز در حل مشکلات بافت های فرسوده تنها بود که امیدوار هستیم با ورود دستگاه های اجرایی و خدمت رسان دولتی به این مهم، موانع و مشکلات نوسازی مرتفع شده و نوسازی شتاب بیشتری بگیرد.

شهردار منطقه ۱۵ با تأکید بر ضرورت اعتماد سازی در میان ساکنان بافت های فرسوده، محلات مینابی و اتابک را از جمله اولویت دار ترین محلات منطقه ی ۱۵ برای انجام اقدامات نوسازی و بهسازی عنوان کرد.

انجمنی ضمن اشاره بر اهمیت ورود دستگاه های اجرایی همچون نیروی انتظامی، بهزیستی، آموزش و پرورش و غیره به مبحث نوسازی جهت ایفای مسئولیت های شرعی و قانونی، پیشنهاد شکل گیری دو کارگروه ویژه را برای این مهم ارائه و ابراز امیدواری کرد که با تشکیل این کارگروه ها در سال اقدام و عمل، بافت های فرسوده منطقه ۱۵ با دقت، صحت و سرعت نوسازی شوند.

در خاتمه ی این جلسه و پس از طرح و بررسی مباحث کارشناسی در خصوص اولویت های تدوین بسته ی تشویقی محلات فرسوده ی منطقه ۱۵ و ارائه ی پیشنهادات و نظرات مدیران دفاتر خدمات نوسازی مستقر در محلات فرسوده این منطقه، لوح یادبودی از طرف مدیرعامل سازمان نوسازی و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به شهردار منطقه ۱۵ به منظور قدردانی، تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند ایشان در راستای نوسازی بافت های فرسوده این منطقه اهدا شد.

شایان ذکر است تهیه و تدوین بسته های تشویقی محله محور بر اساس شرایط و مقتضیات هر محله یکی از مأموریت ها و سیاست های سازمان نوسازی است که از سال ۹۳ بر مبنای مصوبه ی جلسه ارزیابی عملکرد و نظارت ستادی سازمان نوسازی و همچنین اولین جلسه ی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران که چندی پیش با حضور شهردار تهران برگزار شد، در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.