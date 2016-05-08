بحرین ۱۱ میلیارد دلار نفت از عربستان خریداری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مرأة البحرین»، «عبدالحسین میرزا» وزیر نفت بحرین اعلام کرد که این کشور در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، ۱۵۴ میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی با قیمت بیش از ۱۱ میلیارد دلار خریداری کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: بحرین این تعداد بشکه های نفت را از طریق خط لوله های نفتی بین دو کشور خریداری کرده به گونه ای که ۷۶ میلیون بشکه نفت خام در سال ۲۰۱۴ با قیمت ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۵ نیز ۷۸ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خریداری شده است.

وزیر نفت بحرین درباره میزان سودهای حاصله از فروش نفت عربستان سعودی نیز افزود: نمی توان فقط سود مستقل نفت خام وارداتی را حساب کرد، بلکه درآمد فروشهای داخلی و بین المللی و سودهای حاصله، از طریق وزارت دارایی به خزانه کل در دولت پرداخت می شود و وزارت دارایی هزینه نفت وارداتی از طریق لوله های نفتی را پرداخت می کند.