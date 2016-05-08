سوآپ نفت کماکان متوقف است/ مذاکره با ۴ کشور برای ازسرگیری سوآپ

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زمانی نیا در همایش توسعه همکاری‌های تجاری اقتصادی ایران - چین با تاکید بر اینکه چین همواره در دوره تحریم یک شریک مطمئن برای صنایع نفت و گاز ایران بوده است، گفت: همکاری‌ها با شرکت‌های چینی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دوران پساتحریم هم ادامه می یابد و تهران از توسعه سطح همکاری ها حمایت می کند.

معاون امور بین الملل وزیر نفت با تاکید بر اینکه با کاهش تحریم‌های بین المللی، انگیزه و علاقه مندی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان برای مشارکت با ایران افزایش یافته است، تصریح کرد: ایران در دوران پساتحریم و به ویژه با اجرای برنامه ششم توسعه، برنامه ها و محورهای راهبردی در صنایع نفت و گاز تعریف کرده است.

وی از افزایش ظرفیت تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی برنامه ششم توسعه یاد کرد و افزود: علاوه بر این، متنوع سازی بازارهای صادراتی نفت خام و ایمن سازی تقاضا برای نفت و بازارهای فروش نفت و فرآورده های نفتی یکی از برنامه‌های راهبردی کشور خواهد بود.

زمانیان همچنین با اشاره به برنامه ریزی به منظور توسعه تجارت گاز ایران با افزایش صادرات گاز طبیعی به کشورهای مختلف، تاکید کرد: هم اکنون مذاکرات با کشورهای مختلف در حال انجام است و حتی امروز وزیر انرژی عمان به منظور نهایی کردن قرارداد صادرات گاز به عمان به تهران سفر کرده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه افزایش سوآپ نفت خام و فرآورده های نفتی از دیگر برنامه های توسعه تجارت نفت کشور است، گفت: هم اکنون سوآپ نفت خام متوقف است اما مذاکرات با کشورهای حاشیه دریای خزر همچون ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه به منظور ازسرگیری سوآپ نفت خام در حال انجام است.

این مقام مسئول با اشاره به انجام مذاکراتی به منظور خرید سهام، احداث و یا معاوضه سهام پالایشگاه‌های نفت در خارج کشور تاکید کرد: هدف از خرید سهام پالایشگاه‌ها و یا احداث پالایشگاه نفت در خارج کشور، ایمن سازی تقاضا برای نفت خام ایران است.

امضای قرارداد محرمانه با برخی از شرکت‌های نفتی

زمانی‌نیا همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات انجام شده با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان همچون توتال فرانسه، انی ایتالیا، OMV اتریش، بریتیش پترولیوم انگلیس و گازپروم روسیه برای توسعه میادین نفت و گاز و سرمایه‌گذاری مذاکراتی انجام شده است، گفت: در مجموع روند مذاکرات با همه شرکت‌ها خوب پیش می روند و حتی با برخی از شرکت‌های نفتی قرارداد محرمانه‌ای امضا شده است.

این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت توافق‌های نفتی انجام شده با آلمانی‌ها بیان کرد: تاکنون چندین سند همکاری بین ایران و آلمان امضا شده و هم اکنون شرکت‌ها در حال مذاکره هستند و باید توافق نهایی بین شرکت های دو کشور انجام شود.

معاون امور بین الملل وزیر نفت با اشاره به امضای چندین سند و تفاهم نامه مشترک همکاری با شرکت زیمنس آلمان، تاکید کرد: در مجموع هم اکنون آن اقداماتی که باید از سوی دولت و وزارت نفت ایران برای توسعه همکاری‌ها بین شرکت های ایرانی- آلمانی اقدام شود، انجام شده است.

زمانی‌نیا در خصوص پابرجا بودن مشکلات بانکی بین ایران و کره جنوبی به منظور صادرات نفت خام و میعانات گازی به این کشور آسیایی توضیح داد: هفته گذشته و پیش از سفر رئیس جمهور کره جنوبی به تهران، مقامات این کشور با دفتر کنترل سرمایه گذاری‌های خارجی آمریکا (اوفک) تماس گرفته اند.

وی با بیان اینکه در این تماس مقامات آمریکایی قول مساعد برای حل و فصل مسائل مالی و انتقال ارز را داده اند، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا ۲ یا ۳ روز آینده مشکلات بانکی برای افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به کره جنوبی حل و فصل شود.

به گفته معاون وزیر نفت، هم اکنون مشکل موجود تبدیل واحد پول کره جنوبی (وان) به سایر ارزها همچون دلار است که به نظر می‌رسد با تماس کره ای ها با آمریکا این مسئله حل شود.

زمانی‌نیا همچنین در پاسخ به پرسش دیگری که آیا هم اکنون مشکلی دیگری برای افزایش فروش نفت خام وجود دارد؟ بیان کرد: در شرایط فعلی تمام نفت تولیدی کشور بدون مشکلی صادر می شود و مشکلی برای بازاریابی و فروش نفت خام نداریم.

وی همچنین درباره افزایش صادرات نفتی ایران به هند هم توضیح داد: صادرات نفت ایران به پالایشگاه های هندی افزایش یافته، ضمن اینکه امکان توسعه همکاری ها در سایر زمینه ها وجود دارد.

این مقام مسئول، با یادآوری اینکه در دوران تحریم واردات ورق های استیل برای ساخت خطوط لوله گاز نفت خام بین ایران و هند تهاتر می شد، خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ مشکلی برای واردات ورق استیل وجود ندارد، ضمن آنکه صادرات نفت ایران به هند با افزایش همراه خواهد شد.